بايدن: لا نتوقع التوصل لاتفاق قريبًا بين إسرائيل وحماس

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، إنه لا يتوقع التوصل إلى اتفاق وشيك بين إسرائيل وحماس بشأن إطلاق سراح المحتجزين في غزة.

وقال الرئيس الأمريكي، خلال رحلة إلى ميلووكي بولاية ويسكونسن، للصحفيين: نحن ندفع من أجل المفاوضات، ولكن لا نتوقع أي تقدم خلال هذه المرحلة".

بلينكن يؤكد على حماية المدنيين

على صعيد متصل، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه من الواضح أن الصراع في غزة "يحتاج الانتقال إلى مرحلة أقل حدة ".

تابع: "أكدنا أكثر من مرة، أنه من المهم جدًا أن تقوم إسرائيل بعمليات ضد حماس، مع التركيز على حماية المدنيين، وتقليل الضرر الذي يلحق بهم، وزيادة المساعدة لهم إلى أقصى حد”.

ارتفاع عدد شهداء غزة

على جانب آخر، كشفت وزارة الصحة في غزة عن استشهاد ما لا يقل عن 20.000 فلسطيني في غزة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر.

وذكرت وكالة فرانس برس أن من بين الشهداء نحو 8000 طفل و6200 امرأة.