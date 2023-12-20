بلينكن: الصراع فى غزة يحتاج للانتقال إلى مرحلة أقل حِدة

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إنه من الواضح أن الصراع في غزة يحتاج إلى الانتقال إلى مرحلة أقل حِدة.

وقال خلال مؤتمر صحفي: نتوقع أن نرى، ونريد أن نرى، تحولًا إلى عمليات أكثر استهدافًا مع عدد أقل من القوات، والتعامل مع القيادة، وشبكة الأنفاق، وبعض الأمور المهمة الأخرى، وعندما يحدث ذلك، أعتقد أنك ستشهد أيضًا انخفاضًا كبيرًا في الضرر الذي يلحق بالمدنيين.

وأضاف: "لقد قلنا طوال الوقت - ونجري هذه المحادثات كل يوم تقريبًا - إنه من المهم جدًا أن تقوم إسرائيل بعمليات مع التركيز على حماية المدنيين، وتقليل الضرر الذي يلحق بهم، وزيادة المساعدة لهم إلى أقصى حد".

المفاوضات في الأمم المتحدة



وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، يتحدث في وزارة الخارجية في مؤتمر صحفي بمناسبة نهاية العام.

وتحدث بلينكن عن المفاوضات في الأمم المتحدة بشأن وقف إطلاق النار وقرار المساعدات. وأكد أن الولايات المتحدة تريد مواصلة المحادثات.

واستكمل وفق صحيفة الجارديان البريطانية في تقرير لها، إننا نواصل الانخراط على نطاق واسع وبشكل بناء مع عدد من البلدان لمحاولة حل بعض القضايا العالقة في قرار مجلس الأمن هذا.

وقال بلينكن إن الولايات المتحدة تشارك الهدف الكامن وراء قرار الإمارات، وهو إيصال المزيد من المساعدات إلى غزة.

وتابع بلينكن: نحن نواصل العمل على هذا الأمر كل يوم، على سبيل المثال التأكد من أنه بمجرد دخول المساعدات إلى غزة، فإنه يمكن بالفعل نقلها وتوزيعها بأمان وبطرق يمكن التنبؤ بها، لافتًا إلى "لقد كنا في طليعة كل هذه الجهود، ونريد أن نتأكد من أن القرار، بما يدعو إليه ويتطلبه، يعزز بالفعل تلك الجهود ولا يفعل أي شيء يمكن أن يضر فعليًا بإيصال المساعدات الإنسانية".