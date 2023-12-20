الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بعد انتهاء العلاقة.. منى عبدالغنى تكشف كيفية التعامل مع الشخصية النرجسية؟

منى عبدالغني
منى عبدالغني

أوضحت الإعلامية منى عبدالغني كيفية التعامل مع الشخصية النرجسية بعد انتهاء العلاقة، قائلة: "لا تتفاجأ من تعامل الشخصية النرجسية معك بعد انتهاء العلاقة، لأنك ستكتشف أنه يعتمد على التلاعب النفسي، ويحاول أن يجعل شريكه السابق أن يشك طيلة الوقت في نفسه".

أضافت "عبدالغني" خلال تقديمها برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية cbc: "أن الشخص النرجسي يعمل على تكثيف حملات التشويه لسمعة الطرف الآخر، وبعض الناس التي ليس لديها ضمير تفجر في الخصومة، فتجده يتحدث بشكل سيئ عن الطرف الآخر".

من جانبها، قالت الإعلامية إيمان عزالدين إن الشخص النرجسي يعمل على التلاعب بمشاعر الطرف الآخر، ويعمل على ابتزازه عاطفيًا، حتى يستمر في استنزافه وجلد ذاته، لأن الشخص النرجسي هو شخص أناني، لافتة إلى أنه في الغالب الشخص النرجسي يكون ذكيًا جدًا: "الشخص النرجسي لا يفعل ذلك إلا إذا كان يعلم أن من أمامه شخص أقوى منه، وبالتالي فهو يحاول أن يدمره ويكسر شخصيته".

الإعلامية منى عبدالغني الشخصية النرجسية التعامل مع الشخص الشخص النرجسي برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا

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