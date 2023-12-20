كريستوفر لامبرت من الجونة: علمت الكثير عن مصر من صديق فى لوس أنجلوس

أقامت إدارة مهرجان الجونة في دورته السادسة، اليوم ضمن جسر الجونة السينمائي، حلقة نقاشية مع الفنان الفرنسي الأمريكي كريستوفر لامبرت الحاصل على جائزة سيزر وتمت مناقشته في عدد من الملفات ومسيرته الفنية.

مهرجان الجونة السينمائي الجولة السادسة

كريستوفر خلال حديثه عن تنقلاته ضمن جولاته حول العالم أشاد بمصر وجولته فيها مضيفًا أنه يحب أن يكتشف كل جوانب الحياة فيها، سواء الأشخاص أو بعض الملامح عن صناعة السينما، مضيفًا أنه عرف الكثير عن مصر من صديق له في لوس أنجلوس قبل المجىء إلى مصر.

وبالتطرق إلى ما قدمه من أعمال فنية قال خلال حديثه، "سعيد بالأعمال التي قدمتها خلال مسيرتي الفنية، فأنا أحب فن التمثيل كثيرًا، وهو يجعلني شخصًا آخر حين أتقمص الشخصيات، مشيرًا إلى أنه أثناء تقديم الشخصية يصبح هو الشخصية نفسها ولا يلعبها فقط".

وتابع، من الطبيعي وجود صعوبات تقابل الممثل ومن أهم الصعوبات التي قابلته هي اللغة وهي من أهم العواقب التي من الممكن أن تقابل أي ممثل.

وتقام دورة استثنائية من مهرجان الجونة السينمائى بعد تأجيلها عن الموعد المحدد فى أكتوبر الماضى بسبب أحداث غزة، بعد إضافة برنامج مُهدى إلى السينما الفلسطينية، إلى جانب برنامج المهرجان، ليتضمن عـرض مجموعـة أفـلام عـن فلسطين بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني.

وشهد اليوم عرض فيلم (كلب سلوقي وفتاة) ضمن فعاليات اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة.

حضر العرض عدد من طلاب مدرسة الجونة الدولية، وضيوف المهرجان، إلى جانب مخرج الفيلم (إنزو دالو)، والممثلة التي قامت بأداء الصوت (ماريكلا أفاتاتو). وتدور أحداث الفيلم حول (ماري أوهارا) ابنة العشرة أعوام التي تتعرض لصدمة عندما دخلت جدتها (إيمير) إلى المستشفى، تزورها ماري بانتظام، وبعد إحدى الزيارات تقابل (تانسي)، وهي جارة جديدة تخبرها أن لديها رسالة عاجلة لجدتها.