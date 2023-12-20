الأربعاء 20 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

كريستوفر لامبرت من الجونة: علمت الكثير عن مصر من صديق فى لوس أنجلوس

كريستوفر
كريستوفر

أقامت إدارة مهرجان الجونة في دورته السادسة، اليوم ضمن جسر الجونة السينمائي، حلقة نقاشية مع الفنان الفرنسي الأمريكي كريستوفر لامبرت الحاصل على جائزة سيزر وتمت مناقشته في عدد من الملفات ومسيرته الفنية.

مهرجان الجونة السينمائي الجولة السادسة

كريستوفر خلال حديثه عن تنقلاته ضمن جولاته حول العالم أشاد بمصر وجولته فيها مضيفًا أنه يحب أن يكتشف  كل جوانب الحياة فيها، سواء الأشخاص أو بعض الملامح عن صناعة السينما، مضيفًا أنه عرف الكثير عن مصر من صديق له في لوس أنجلوس قبل المجىء إلى مصر.

وبالتطرق إلى ما قدمه من أعمال فنية قال خلال حديثه، "سعيد بالأعمال التي قدمتها خلال مسيرتي الفنية، فأنا أحب فن التمثيل كثيرًا، وهو يجعلني شخصًا آخر حين أتقمص الشخصيات، مشيرًا إلى أنه أثناء تقديم الشخصية يصبح هو الشخصية نفسها ولا يلعبها فقط".

وتابع، من الطبيعي وجود صعوبات تقابل الممثل ومن أهم الصعوبات التي قابلته هي اللغة وهي من أهم العواقب التي من الممكن أن تقابل أي ممثل.

وتقام دورة استثنائية من مهرجان الجونة السينمائى بعد تأجيلها عن الموعد المحدد فى أكتوبر الماضى بسبب أحداث غزة، بعد إضافة برنامج مُهدى إلى السينما الفلسطينية، إلى جانب برنامج المهرجان، ليتضمن عـرض مجموعـة أفـلام عـن فلسطين بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني.

وشهد اليوم عرض فيلم (كلب سلوقي وفتاة) ضمن فعاليات اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة. 

حضر العرض عدد من طلاب مدرسة الجونة الدولية، وضيوف المهرجان، إلى جانب مخرج الفيلم (إنزو دالو)، والممثلة التي قامت بأداء الصوت (ماريكلا أفاتاتو). وتدور أحداث الفيلم حول (ماري أوهارا) ابنة العشرة أعوام التي تتعرض لصدمة عندما دخلت جدتها (إيمير) إلى المستشفى، تزورها ماري بانتظام، وبعد إحدى الزيارات تقابل (تانسي)، وهي جارة جديدة تخبرها أن لديها رسالة عاجلة لجدتها.

مهرجان الجونة السينمائي الجولة السادسة مهرجان الجونة السينمائي الجونة السينمائي الجونة مهرجان الجونة الجولة السادسة

الأكثر قراءة

عاجل| مسئول حكومى يكشف أسباب "الارتفاع الجنونى" للذهب وموعد تراجعه

توقيع صفقة بيع فنادق تاريخية في 4 محافظات بالشراكة مع تحالف استثماري.. غدًا

في أحضان راقصة.. كواليس القبض على نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم

عاجل| أمير قطر يهنئ الرئيس السيسى على فوزه بولاية رئاسية جديدة

سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار.. عيار 21 يسجل رقم قياسي

عزة مصطفى مُدافعًة عن محمد صلاح: "عايزينه يخاصم الدنيا والإنسانية"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

يونس.. الفيلم الذى لا نعرفه

ماجد حبته

حارس «الازدهار» البحرى!

أحمد بهاء الدين شعبان

٧ أكتوبر ٢٠٢٣.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة! «2»

إبراهيم عبدالفتاح

شرفة لبنى «1»

د. خالد بارود

زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

بسنت حسن

الولاية الثالثة للجمهورية الجديدة

جلال حمام

لكل طموح تحديات.. والعبرة بالنتائج

أحمد الصغير

طرق التجارة المصرية عبر العصور.. والتحديات الجديدة لقناة السويس!

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصابون من جيش الاحتلال يرفضون زيارة نتنياهو لهم فى مستشفى "شيبا"

هل ستشجع حادثة "قتل المخطوفين بالخطأ" إسرائيل على العودة إلى الهدنة؟

80 ساعة من الكمائن: كيف هاجمت فرقة إسرائيلية مواقع المراقبة لحماس؟