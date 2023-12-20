الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزيرة التضامن تلتقى وزير التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين

نيفين القباج ووزير
نيفين القباج ووزير التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين

استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين، وذلك على هامش فعاليات أعمال اجتماعات الدورة العادية رقم 43 لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب التي تستضيفها القاهرة، حيث شهد اللقاء مناقشة التجربة المصرية في الحماية الاجتماعية ومنظومة العمل الأهلي.

واستهلت القباج اللقاء بالترحيب بوزير التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين، مثنية على الدعم المقدم من جانب المؤسسة الملكية البحرينية للأعمال الإنسانية عبر الهلال الأحمر المصري للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، مشيرة إلى أن الهلال الأحمر المصري على تواصل دائم مع جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر في دول العالم لتقديم الدعم للأشقاء في قطاع غزة.

واستعرضت القباج، خلال اللقاء، التجربة المصرية الرائدة لدعم منظومة العمل الأهلي فى ظل قيادة سياسية تؤمن بدور وأهمية المجتمع المدني فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تم إعلان عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، وسبق ذلك إصدار القانون رقم 149 لسنة 2019 لتنظيم ممارسة العمل الأهلي، والذي هدف لإيجاد مجتمع مدني حقيقي كشريك أساسي في دفع عجلة التنمية، متضمنًا العديد من المزايا، فضلًا عن تنظيم عمل المجتمع المدني، بالإضافة إلى إطلاق المنظومة الإلكترونية المتكاملة لتنظيم ممارسة العمل الأهلي لأول مرة في مصر، والتى تأتي في إطار توجه الدولة الحالي نحو التحول الرقمي والميكنة والشمول المالي لتيسير وتسهيل كل التعاملات ما بين مؤسسات العمل الأهلي والوزارة، وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة لتشمل جهود ونتائج ومستفيدي مؤسسات العمل الأهلي في مصر، مشيرة إلى أن الوزارة بصدد إنشاء أكاديمية المجتمع المدني لتطوير الجمعيات الأهلية، كما تعمل على تطوير مؤشر تصنيف المجتمع المدني وتقوية قدراته الفنية والإدارية والمؤسسية، مشددة على أن عدد الجمعيات الأهلية في مصر يقدر بـ34 ألف جمعية تعمل فى العديد من المجالات.

كما استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي التجربة المصرية في الحماية الاجتماعية والدعم المقدم للأسر الأولى بالرعاية من خلال عدد من البرامج المنفذة وعلى رأسها برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، الذي يبلغ عدد المستفيدين منه 5.3 مليون أسرة بما يبلغ 22 مليون مواطن بتكلفة سنوية تصل إلى 36 مليار جنيه.

ومن جانبه ثمن السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين، الجهود المصرية المقدمة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، ودور مصر البارز والواضح في دعم القضية الفلسطينية.

وأكد وزير التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين أنه يسعى للتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية في العديد من مجالات العمل الاجتماعي التنموي المشترك والاستفادة من التجربة والخبرات المصرية فى مجال العمل الأهلي.

نيفين القباج وزيرة التضامن أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية البحرين الدورة العادية

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