الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

توقيع الاتفاقية النهائية لإدارة وتشغيل 7 فنادق عالمية بين الحكومة والقطاع الخاص

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، توقيع الاتفاقية النهائية لإدارة وتشغيل 7 فنادق عالمية بين الحكومة والقطاع الخاص.

وأكد "مدبولى" خلال مؤتمر صحفي موسع بمقر مجلس الوزراء، أنه تم توقيع الصفقة مع مجموعة هشام طلعت مصطفى، وذلك لإدارة وتشغيل 7 فنادق مهمة وتراثية فى مصر.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تعتزم التخارج كليًا أو جزئيًا من العديد من القطاعات وفقا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحا إنه تم إتمام صفقات بقيمة 5.6 مليار دولار من خلال التخارج الكلى والجزئى من 14 شركة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه حرص على الإعلان عن الصفقة المهمة بين "إيجوس" السياحية وصندوق مصر السيادي ومجموعة هشام طلعت مصطفى لتطوير وتشغيل ٧ فنادق تاريخية.

وأضاف رئيس الوزراء: "حققنا 5.6 مليار دولار، أتممنا صفقاتها بالكامل، وكنا حريصين على أن يكون هناك إطار مؤسسي يدير هذه الطروحات بالتنسيق مع كل الجهات المالكة فى الدولة.

وتابع: "تم التعاقد مع شركة عالمية لديها خبرة، وأتموا معنا دراسة خطة لطرح 50 شركة، وتستمر لمدة عام من الآن".

ووفقًا للدراسة فإن هناك 4 قطاعات مهمة مستهدفة أبرزها المطارات، وقطاع الاتصالات الذي سيعاد هيكلته، وقطاعا البنوك والتأمين.

واختتم: رغم كل التحديات التي تواجهها الدولة إلا أننا حريصون على تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة، وكل شىء سيكون معلنًا بشكل منتظم".

مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وقيع الاتفاقية النهائية لإدارة شركة عالمية وقطاع الاتصالات سياسة ملكية الدولة

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