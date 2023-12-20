الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

غرفة التطوير العقاري تهنئ السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

تقدمت غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024 وتوليه فترة رئاسية جديدة.

 

وقال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، ورئيس شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرفة التجارية، إن كل المصريين اصطفوا وراء الرئيس عبد الفتاح السيسي واختاروه لفترة رئاسية جديدة لثقتهم الشديدة في قدرته على العبور بمصر والمصريين إلى بر الأمان، خاصة في وقت يشهد فيه كافة دول العالم تحديات عالمية وإقليمية.

 

أبرزها الخريطة الاستثمارية.. 8 ملفات ضمن أجندة غرفة التطوير العقاري خلال 2024

 

وأضاف أن ما حققته مصر على مدار الـ9 سنوات الماضية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يتم تحقيقه على مدار عقود طويلة، فالقيادة السياسية لديها حلم بأن تصبح مصر جمهورية جديدة، وهو الحلم الذي تحول لواقع بالفعل، فما نراه من طفرة عمرانية شاملة وظهور مدن جديدة حلم تحول لحقيقة يراها المصريون في الداخل ويراها العالم أجمع.

 

وأكد أن مصر ينتظرها المزيد من التنمية والعمران والنجاح والنمو خلال الفترة المقبلة في ظل قيادة سياسية رشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ووعي شعب بحجم الأطماع التي تحيط بمصر، وضرورة وجود قائد حكيم يقود الشعب لحماية مصر من أي أخطار ويصل بها للمكانة التي يستحقها هذا البلد العظيم.

غرفة صناعة التطوير العقاري اتحاد الصناعات الرئيس عبد الفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية 2024 فترة رئاسية جديدة طارق شكري شعبة الاستثمار العقاري

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