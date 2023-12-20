الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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محافظات

وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد المدارس ويوجه بتفعيل حصص المشاهدة

مدارس كفر الشيخ
مدارس كفر الشيخ

تفقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عددًا من المدارس، للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية، وتابع شرح المعلمين، وأدار حوارًا مع الطلاب حول ما درسوه من موضوعات، مشددًا على ممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها لجذب وتشجيع الطلاب على البقاء في المدرسة.

  • وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ يتفقد المدارس

وتفقد محمد عبد الله، وكيل الوزارة، فصول مدرسة برج البرلس  تعليم أساسي التابعة لادارة برج البرلس التعليمية، ودورات المياه، للإطمئنان على نظافتها، وتفقد  حجرة المشاهدة ومعامل التطوير التكنولوجي ومعمل العلوم وحجرة الحاسب الآلي والمكتبة وحجرات رياض الاطفال.

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وأكد محمد عبد الله، على انتظام الدراسة موجها بممارسة الأنشطة الطلابية، وتوجيه لجان المتابعة والأقسام، لمتابعة انتظام العملية التعليمية، مشددًا على الرقابة والسيطرة على أمن بوابة المدرسة لضمان سلامة أبنائنا وبناتنا التلاميذ عند الدخول والخروج، وحتى مغادرة جميع التلاميذ المدرسة والتأكيد على توزيع الإشراف اليومي على جميع أدوار المبنى وفناء المدرسة، موجهًا بضرورة تحقيق الاستفادة القصوى من تواجد التلاميذ داخل المدرسة، والاستفادة من اليوم الرياضي والثقافي إلى جانب تفعيل حصص المشاهدة من خلال المنصات والقنوات التعليمية لإثراء العملية التعليمية.

وشدد محمد عبد الله، على ضرورة انتظام العملية التعليمية في كافة المدارس علي مستوي المحافظة.

كما شدد وكيل الوزارة، على ضرورة تفعيل مجموعات الدعم المدرسي وتوفير كل وسائل الدعم من تجهيز القاعات والاستعانة بالمعلمين المتميزين للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور.

كما كرم نادية العيسوي مديرة مدرسة برج البرلس تعليم اساسي  لبلوغها السن القانونية وقدم سيادته الشكر والتقدير للمحتفى بها علي جهدها المميز وعطائها الرائع طيلة فترة عملها وتفانيها في أداء رسالتها التربوية وبصمتها الواضحة وأثرها الطيب في بيئة العمل  متمنيا لها حياة سعيدة هانئة في رحاب أسرتها.

مدارس البرلس تعليم كفر الشيخ مجموعات التقوية حصص المشاهدة محافظة كفر الشيخ

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