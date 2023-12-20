مهرجان هاينان السينمائي الصيني يواجه فضيحة .. تعرف على السبب

أقيم مهرجان جزيرة هاينان السينمائي الدولي في دورته الخامسة بالصين بوجود عدد كبير من نجوم الفن، ورئيس لجنة التحكيم والمؤلف الحائز على جائزة السعفة الذهبية نوري بيلجي جيلان عند افتتاحه في 16 ديسمبر.

ونشر موقع «هوليوود ريبورتر» أن المهرجان يواجه عدد من المشاكل التي وصمته، وهي عدم دفع مئات الآلاف من الدولارات من الجوائز المالية التي وعد بها صانعو الأفلام الشباب في دوراته السابقة، ما تسبب في إحراج كبير للمشاركين فيه والمتسابقين أيضًا الذين شعروا بخوف من أن ينالوا الموقف ذاته.

فاز فيلم المنتج الصيني Yini Qian Drop Your Cat بجائزة اختيار هاينان لعام 2020 في المهرجان، والتي تضمنت جائزة دعم الإنتاج بقيمة 1.5 مليون يوان صيني (حوالي 212 ألف دولار أمريكي)، لكن المخرجة تقول إنه تم دفع 225 ألف يوان صيني فقط (32 ألف دولار)، وليس المبلغ الكامل حتى يونيو 2021، ولم تسفر المحاولات المتكررة من قبل Yini وشركائها لمتابعة الجائزة غير المدفوعة عن شيء.

في سياق متصل، لم يحصل عدد من كبار الموظفين السابقين في المهرجان على مستحقاتهم المالية، وما زالوا يلاحقون الأجور غير المدفوعة التي وعدوا بالحصول عليها بموجب عقودهم السابقة مع المهرجان، وبعض تلك المطالبات تمتد إلى سنوات مضت.