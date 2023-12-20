الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزير التنمية المحلية يتابع مشروعات منظومة المخلفات بالمحافظات

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقد اللواء هشام آمنة، وزير التتنمية المحلية، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجارية على أرض المحافظات وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة.

وتطرق الاجتماع إلى نسب تنفيذ المشروعات من مدافن صحية آمنة ومحطات وسيطة ثابتة ومتحركة، ورفع التراكمات التاريخية لمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية على مستوى محافظات الجمهورية طبقًا لعقود مراحل البنية الأساسية لضمان كفاءة عملية التنفيذ.

وزيرا البيئة والتنمية المحلية يتابعان مع محافظ بورسعيد تطوير منظومة المخلفات الصلبة

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى حرص وزارة التنمية المحلية على المتابعة المستمرة لتنفيذ مشروعات البنية التحتية الجارية لمنظومة المخلفات الصلبة، من مدافن صحية آمنة ومحطات وسيطة ثابتة ومتحركة، ورفع التراكمات التاريخية طبقًا لعقود مراحل البنية الأساسية الأولى والثانية والثالثة والرابعة بالتعاون والتنسيق مع وزارة البيئة.

وأكد وزير التنمية المحلية، أهمية سرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية لدخولها الخدمة في إطار المنظومة بالإضافة إلى الإسراع في تنفيذ أعمال رفع التراكمات التاريخية بعدد من المحافظات.

كما أشار اللواء هشام آمنة، إلى حرص الحكومة على تحقيق أقصى استفادة من مشروعات البنية التحتية التي تم تنفيذها في إطار منظومة المخلفات طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والعمل على تحسين مستوى خدمات النظافة وجمع ونقل المخلفات على أرض المحافظات بما يحقق رضا المواطنين.

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هشام آمنة التراكمات التاريخية وزير التتنمية المحلية المحافظات لمتابعة المستمرة مشروعات البنية التحتية الجارية لمنظومة المخلفات الصلبة

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