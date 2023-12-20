بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب وشركة تطوير عمرانى لدعم المشروعات الرياضية

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة وإحدى شركات التطوير العمراني، في مجال التشييد والبناء، لدعم ورعاية عدد من المشروعات والبرامج الرياضية.

قام بتوقيع البرتوكول كل من الدكتور عصام سراج الدين مساعد الوزير للتسويق والاستثمار ممثلاً عن وزارة الشباب والرياضة، والمهندس عبدالرحمن جاويش المدير التنفيذي والعضو المنتدب للشركة.

يأتي هذا التعاون في إطار التزام الشركة لدعم القطاع الرياضي في مصر والشباب من الأبطال الرياضيين، وذلك من خلال تمويل ورعاية عدد من البرامج والمشروعات التي تقوم بها وزارة الشباب والرياضة ضمن رؤية مصر 2030، مثل المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، ومشروع الجينوم، ومشروع دوري مراكز الشباب، ومشروع الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية.

البروتوكول يهدف إلى دعم المشروعات الرياضية

وخلال كلمته، أكد وزير الشباب والرياضة أن هذا البروتوكول يهدف إلى دعم المشروعات الرياضية التي تقوم بها الوزارة، وبما يسهم في تطوير البنية التحتية الرياضية في مصر، وتوفير بيئة رياضية متميزة للشباب، موضحاً أن القطاع الخاص أحد الأعمدة الرئيسية في دعم الرياضة المصرية.

أكد الدكتور أشرف صبحي، أن مشاركة القطاع الخاص في دعم الرياضة تُعد ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للشباب والنشء.

وأضاف "صبحي" أن وزارة الشباب والرياضة تسعى إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، من خلال تقديم التسهيلات اللازمة له، وبما يسهم في دعم المشروعات الرياضية، وتطوير البنية التحتية الرياضية في مصر، مشيراً إلى أن الوزارة وقعت العديد من البروتوكولات مع القطاع الخاص، بهدف دعم المشروعات الرياضية، وبما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويواصل الدكتور أشرف صبحي وزيرالشباب والرياضة عقد الشراكة مع العديد من رجال الأعمال والشركات الراعية من أجل الوصول بأبطال مصر لمنصات التتويج.