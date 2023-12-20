المشدد 15 سنة لعاطل بتهمة حيازة حشيش بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 15 سنة وتغريمه 100 ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط، لإدانته بحيازة كمية من جوهر مخدر الحشيش بقصد الاتجار والتربح من تجارته غير المشروعة في نطاق مركز بلبيس.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمال، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم محمود وباسم يسرى جاويش وطارق أحمد الحلوانى، وأمانة سر محمد عفت.

بداية أحداث القضية رقم 17106 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة بلبيس، عندما أحالت نيابة جنوب الزقازيق الكلية المتهم “ عباس إ ” عاطل مقيم نطاق مركز بلبيس، للمحاكمة الجنائية، لإدانته بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار والتربح بنطاق مركز بلبيس.

كشف أمر الإحالة أنه عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط المتهم بناء على معلومات سرية وفى كمين محكم أعد له وضبط بحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش بقصد الاتجار والتربح، وترويجه على عملائه بنطاق المركز، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة بإحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.