الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تداول 25 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و1012 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 25000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1012 شاحنة و160 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5000  طن بضائع، 510  شاحنة و145 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 20000  طن بضائع، 502 شاحنة و15 سيارة. 

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موانئ البحر الأحمر تحقق تداول 484 ألف طن خلال نوفمبر

وتصدير 8000 طن دقيق عبر ميناء بورتوفيق الي السودان
 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين أمل ودليلة فيما تغادر العبارة سينا، واستقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون إكسبريس والحرية وغادرت 4 سفن وهي أمل، دليلة، بوسيدون إكسبريس والحرية، كما شهد ميناء نويبع تداول 2150 طن و270 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين أيله وآور، كما شهد ميناء بورتوفيق مغادرة  السفينة صوفيا 2 على متنها 8000 طن دقيق تصدير إلى السودان.

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باريس سان جيرمان يُعلن ضم كولو موانى من آينتراخت فرانكفورت

 

موانئ البحر الاحمر ميناء بضائع صادرات

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