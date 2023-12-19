محمد سلماوى "يحلل ظاهرة" تعدد المرشحين فى الانتخابات الرئاسية

قال الكاتب الكبير محمد سلماوي إن الاختيار في الانتخابات الرئاسية كان ما بين 4 مرشحين، أحدهما لديه سجل طويل وعريض من الإنجازات، وآخرون لم يتم اختبارهم.

أضاف سلماوي، خلال حواره مع برنامج "مساء DMC"، مع الإعلامي أسامة كمال، المذاع عبر فضائية DMC، أن تعدد المرشحين في الانتخابات الرئاسية هو من حرص الدولة على المسيرة الديمقراطية، ولقاء الرئيس السيسي اليوم بهم، لأنه يكاد يكون يشكرهم على خوضهم التجربة وبذل الجهود؛ لأنه كله يصب فى بوتقة ممارسة الديمقراطية التي نريد لها أن تتأثر بشكل كبير في المرحلة القادمة.

تجربة الانتخابات تثقل المرشحين ولا بد أن يكون للأحزاب دور بالشارع

وأشار إلى أن هذه التجربة تثقل المرشحين، ونحتاج لهذه التجربة رغم حداثة عهدهم بقضية مثل حكم مصر، لكن أتمنى أن يستمروا، ورأى أن بعضهم يستمر مثل فريد زهران؛ لأن له باعًا في هذا الموضوع، مؤكدًا أنه لا بد أن يكون للأحزاب دور في الشارع.