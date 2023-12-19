الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"الحرّيفة" في فيلم: ميدو وجمال حمزة وأمير عبدالحميد على البرومو

فليم الحريفة
فليم الحريفة

كشف البرومو الرسمي لفليم "الحريفة" الذي طرح، مساء الثلاثاء، عن ظهور عدد من نجوم كرة القدم على رأسهم كل من ميدو وجمال حمزة وعبدالستار صبري وأمير عبدالحميد في فيلم الحريفة بطولة نور النبوي.

وسيطر نجوم الكرة على برومو الفيلم حيث ظهر كل من ميدو وعبدالستار صبري وجمال حمزة، وأمير عبدالحميد وتامر بجاتو في عدد من مشاهد العمل.

ونشر الفنان نور النبوي فيديو تشويقي لفيلم "الحريفة" عبر صفحته على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام" وهو أول بطولة سينمائية لنور بعد ما حققه من نجاح ملفت في الدراما التلفزيونية من خلال أعمال مميزة شارك في بطولتها مع عدد من النجوم البارزين، والفيلم من إخراج رؤوف السيد، تأليف إياد صالح وإنتاج شركة TVision.

وعلق نور النبوي على الفيديو الذي شارك به جمهوره عبر انستجرام قائلًا: "توكلنا على الله.. الإعلان الرسمي لفيلم الحريفة، 4 يناير بجميع دور العرض في مصر و١١ يناير في جميع الدول العربية، احنا مين؟! احنا #الحريفة ⚽".

ويشارك نور النبوي في بطولة الحريفة نجم كرة القدم السابق والإعلامي أحمد حسام ميدو كممثل لأول مرة، والنجم الصاعد أحمد غزي، ونور إيهاب، خالد الذهبي، سليم الترك ومغني المهرجانات كزبرة.

وتأتي هذه البطولة السينمائية بعد النجاح الملفت الذي حققه نور في الدراما التلفزيونية، حيث شارك في السباق الرمضاني الأخير 2023 في بطولة مسلسلي الأجهر، بطولة عمرو سعد، ناهد السباعي، درة، عارفة عبد الرسول وعمرو عبد الجليل، إخراج ياسر سامي، وتأليف ورشة ملوك، ومسلسل الكتيبة 101، أمام عمرو يوسف، آسر ياسين، فتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، ومجموعة كبيرة من النجوم، من إخراج محمد سلامة وسيناريو وحوار إياد صالح. 

ميدو وجمال حمزة وأمير عبدالحميد وتامر بجاتو نجوم الكرة يسيطرون على برومو فيلم الحريفة نجوم الكرة يسيطرون على برومو فيلم الحريفة نجوم الكرة برومو فيلم الحريفة فيلم الحريفة الحريفة

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