الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

نور النبوي ينشر الفيديو التشويقي لفيلم "الحريفة"

نور النبوي
نور النبوي

نشر الفنان نور النبوي الفيديو التشويقي لفيلم "الحريفة" عبر صفحته على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام" وهو أول بطولة سينمائية لـ نور بعد ما حققه من نجاح ملفت في الدراما التلفزيونية من خلال أعمال مميزة شارك في بطولتها مع عدد من النجوم البارزين، والفيلم من إخراج رؤوف السيد، تأليف إياد صالح وإنتاج شركة TVision.

وعلق الفنان نور النبوي على الفيديو الذي شارك به جمهوره عبر انستجرام قائلًا: "توكلنا على الله.. الإعلان الرسمي لفيلم الحريفة، ٤ يناير بجميع دور العرض في مصر و١١ يناير في جميع الدول العربية، احنا مين؟! احنا #الحريفة ⚽".

فيلم الحريفة

ويشارك نور النبوي في بطولة الحريفة نجم كرة القدم السابق والإعلامي أحمد حسام ميدو كممثل لأول مرة، والنجم الصاعد أحمد غزي، ونور إيهاب، خالد الذهبي، سليم الترك ومغني المهرجانات كزبرة.

تأتي هذه البطولة السينمائية بعد النجاح الملفت الذي حققه نور في الدراما التلفزيونية، حيث شارك في السباق الرمضاني الأخير 2023 في بطولة مسلسلي الأجهر، بطولة عمرو سعد، ناهد السباعي، درة، عارفة عبد الرسول وعمرو عبد الجليل، إخراج ياسر سامي، وتأليف ورشة ملوك، ومسلسل الكتيبة 101، أمام عمرو يوسف، آسر ياسين، فتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، ومجموعة كبيرة من النجوم، من إخراج محمد سلامة وسيناريو وحوار إياد صالح. 

فيلم الحريفة الحريفة نور النبوي الفنان نور النبوي نور النبوي ينشر الفيديو التشويقي لفيلم الحريفة توكلنا على الله

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