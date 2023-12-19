الشوط الأول.. مانشستر سيتي يتقدم على أوراوا ريدز بهدف نظيف

تقدم مانشستر سيتي الإنجليزي على أوراوا ريدز دياموندز الياباني، في نصف نهائي كأس العالم للأندية السعودية 2023.

الشوط الأول شهد سيطرة إنجليزية مطلقة، وفي الدقيقة السابعة، أطلق الإسباني رودري تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء جاورت القائم الأيسر لمرمى الفريق الياباني.

في الدقيقة 28، سدد الإسباني رودري هيرنانديز تسديدة على الطائر لمست مدافع أوراوا في طريقها لخارج الملعب.

وفي الدقيقة 30، اخترق البرتغالي برناردو سيلفا دفاعات أوراوا من الجهة اليمنى، ليطلث تسديدة قوية بيسراه، تصدى لها حارس الفريق الياباني ببراعة.

وفي الدقيقة 36، سدد ماتيوس نونيز الكرة من خارج منطقة الجزاء، لكن الحارس الياباني تصدى لتسديدته مخرجًا الكرة لركلة ركنية.

وفي الدقيقة 38، قطع ناثان آكي الكرة من لاعب أوراوا لتصل لـ ماتيوس نونيز والذي سدد الكرة من على حدود منطقة الجزاء، لكن حارس الفريق الياباني أمسك بالكرة.

وفي الدقيقة 45، سجل هوبيراتن مدافع أوراوا الهدف الأول لمانشستر سيتي بالخطأ في مرماه، أثناء محاولته إبعاد تمريرة ماتيوس نونيز من الجهة اليمنى.

كأس العالم للأندية.. ستونز أساسيًا في تشكيل السيتي والفريق بدون مهاجم أمام أوراوا ريدز

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: ووكر، ستونز، أكانجي، أكي

خط الوسط: رودريجو، كوفاسيتش، نونيز

خط الهجوم: فودين، جريليش، سيلفا

ويسعى مانشستر سيتي المشارك في البطولة للمرة الأولى في تاريخه لتحقيق الفوز من أجل التأهل للمباراة النهائية والاقتراب خطوة من تحقيق لقب المونديال للمرة الأولى في تاريخه، فيما يتطلع فريق أوراوا ريدز لتحقيق المفاجأة وإقصاء بطل أوروبا من البطولة للتأهل للمباراة النهائية لأول مرة في تاريخه.

ويشارك فريق أوراوا ريدز الياباني بكأس العالم للأندية للمرة الثالثة في تاريخه بعد ظهور سابق في نسختي 2007 و2017، حيث بلغ المربع الذهبي في المسابقة العالمية عقب فوزه 1 -0 على كلوب ليون المكسيكي يوم الجمعة الماضي بالدور الثاني للمسابقة.

وتمنح لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ميزة لبطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية بانطلاق مشوارهما في كأس العالم للأندية من الدور قبل النهائي.

ويلتقي الفائز من مباراة الليلة فريق فلومينينسي البرازيلي في المباراة النهائية، بينما سيواجه الفريق الخاسر النادي الأهلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وتقام كلتا المباراتين يوم الجمعة المقبل.