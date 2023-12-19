الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"كهرباء الإسكندرية" تنتهي من تنفيذ 5 دورات تدريبية للعاملين بالشركة

جريدة الدستور

استكمل قطاع التدريب في شركه الاسكندرية لتوزيع الكهرباء بمحرم بك تنفيذ برنامج تطوير مراكز خدمة العملاء حيث قام المحاسب صلاح عبد المقصود مدير عام الشئون التجاريه بالقاء محاضرة بعنوان (مبادئ الجودة ودليل جودة الخدمات) للعاملين بقطاع شرق، كما قام المهندس عمرو الشناوى مدير عام عدادات كبار المشتركين باستكمال شرح برنامج (العدادات الذكيه) للعاملين بقطاع الساحل الشمالي وبرج العرب بنظام الـ online كما استكمل المحاسب محمد عواد مدير ادارة مراجعة العمليات المالية شرح برنامج (تغيير الممارسات لتحسين الأداء) للعاملين بقطاع وسط.

وانتهت إدارة التدريب التجارى بالاداره العامه للتدريب من تنفيذ " الدورة الثانيه من برنامج الاراء والفتاوى القانونيه بالعمل التجارى" وذلك فى الفترة من 16 / 12 /2023 الى 17 / 12 / 2023 وقد قام بالقاء المحاضرات: السيد سيف، مدير عام التحقيقات والفتاوى والشكاوى.

وذكر بيان صادر عن الشركة أن الدورة نظرا للاهمية القصوى للنواحى القانونيه المكمله لمنظومة العمل بالقطاعات التجاريه وتفاديا للوقوع فى اخطاء قانونيه اثناء العمل بالفروع التجاريه المختلفه.

تقدم المهندس إيهاب الفقي، رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء وقيادات الشركة وأعضاء النقابة وجميع العاملين بالشركة بخالص التهاني القلبية وبكل فخر واعتزاز للرئيس السيسي بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية 2024.

ذكر البيان أن رئيس شركة الإسكندرية يهنئ الرئيس السيسي على تجديد ثقة جموع الشعب المصري بالفوز الكاسح بالانتخابات الرئاسية 2024 بولاية رئاسية جديدة يجدد إصرار المصريين على استكمال مسيرة البناء والتنمية مجددين العهد بالوقوف خلف قيادتكم الحكيمة من أجل مصرنا العزيزة حفظ الله مصر وشعبها وقائدها ومؤسساتها من كل مكروه وسوء.

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رئيس كهرباء الإسكندرية يهنئ السيسي بفوزه في انتخابات 2024

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