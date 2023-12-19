الرئيس السيسي: مستمرون في التشاور مع العراق بما يحقق تنمية البلدين

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا، من رئيس وزراء العراق، محمد شياع السوداني، الذي قدم التهنئة للرئيس السيسي بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، مؤكدًا حرص العراق على الاستمرار في تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، والتي شهدت تطورًا كبيرًا خلال الأعوام الأخيرة، لما فيه الخير للشعبين الشقيقين وللأمة العربية.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، إن الرئيس أعرب عن شكره لأخيه رئيس الوزراء العراقي، مؤكدًا حرص مصر على التشاور المستمر مع العراق في كافة الموضوعات الثنائية والإقليمية، في إطار العلاقات التاريخية بين البلدين، وبما يحقق التنمية في البلدين ويضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.