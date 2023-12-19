الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرابطة الطبية الأوروبية: ظهور 200 متحور جديد لكورونا خلال 6 أشهر فقط

كورونا
كورونا

قال د.فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية بالشرق أوسطية في روما، إن 7 ملايين مواطن لقوا مصرعهم، بسبب الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، وهذه الإحصائية تم نشرها منذ قرابة 6 أشهر فقط.

متحورات كورونا مستمرة

أكد عودة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج إكسترا اليوم مع الإعلامية نانسي نور، المذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، أن أكثر من ٢٠٠ متحور جديد لفيروس كورونا ظهر منذ ٦ أشهر، حيث تعد متحورات هذا الفيروس مستمرة في الظهور والانتشار إلى الآن.

وأضاف أن أعراض الانفلونزا الموسمية باتت أخطر من فيروس كورونا، لهذا في ظل موسم الشتاء هناك توقعات بارتفاع معدلات الإصابة بالإنفلونزا الموسمية بصورة كبيرة خاصة بين كبار السن وذوي المناعة المنخفضة.

مقاومة الفيروس 

أشار إلى أن 36 ألف حالة مصابة بفيروس كورونا في حالة حرجة اليوم؛ نتيجة ارتفاع معدل أعمارهم وعدم أخذهم لجرعات لقاح كورونا من قبل، وبالتالي لم تستطع أجهزة المناعة مقاومة هذا الفيروس.

فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية اكسترا نيوز فيروس كورونا متحورات كورونا

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