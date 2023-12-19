الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الرى": إثيوبيا تستغل الغطاء التفاوضى لتكريس الأمر الواقع على الأرض

سد النهضة
سد النهضة

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، عن انتهاء الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة الإثيوبي بين مصر والسودان وإثيوبيا حول قواعد ملء وتشغيل السد دون الوصول لأية نتيجة، وفقًا لخبرعاجل أذاعته قناة القاهرة الإخبارية.

وأكدت وزارة الري، أن إثيوبيا مستمرة في الرفض بالأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث.

وأوضحت أن إثيوبيا تستغل الغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع على الأرض والحصول على موافقة بالتحكم في النيل الأزرق.

القاهرة الإخبارية وزارة الموارد المائية والري المصرية الاجتماع الرابع والأخير مفاوضات سد النهضة الإثيوبي مصر والسودان سد النهضه

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