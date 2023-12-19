الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جمال زقوت: إسرائيل تستخدم الهدن الإنسانية لتضليل العالم بشأن حقوق الإنسان

جريدة الدستور

قال جمال زقوت رئيس مركز الأرض للدراسات، إنّ الهدن الإنسانية والهدن المؤقتة ثبت أنها أداة تريدها الولايات المتحدة وإسرائيل لتضليل العالم بأنها تحرص على واقع حقوق الإنسان في قطاع غزة، وفي نفس الوقت، تضلل الرأي العام في إسرائيل بأنها حريصة على استعادة الأسرى لدى فصائل المقاومة.

أضاف زقوت، الثلاثاء، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هذه الكارثة الإنسانية وأبعادها الإنسانية تهدد المنطقة بالخطر، ولم تحقق إسرائيل أي هدف من أهدافها، وفي الوقت ذاته، بات واضحا أنها لن تحققها، والهدف الوحيد الذي تنفذه إسرائيل فعليا هو أكبر قدر من المجازر من المدنيين وحشر الأغلبية الساحقة من سكان القطاع الذين دمرت بيوتهم ودُفعوا تدريجيا من الشمال إلى الجنوب لفرض أمر واقع؛ لتهجيرهم نحو دول أخرى عبر سيناء سواء كانت في مصر أو دول عربية وأوروبية.

أوضح زقوت أنّ كل هذه المماطلة في وقف إطلاق النار تدور في عملية علاقات عامة كاذبة هدفها التضليل على أن إسرائيل ربما تكون حريصة على الوضع الإنساني، ففي الهدنة الإنسانية السابقة لم يسمح الاحتلال بدخول الحد الأدنى من مواد الإغاثة الإنسانية والطبية، ولم يصل من تلك المواد شيء إلى شمال قطاع غزة، وهو ما يكشف نوايا الاحتلال. 

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