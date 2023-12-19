الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الكنيسة البيزنطية تحتفل بتذكار القدّيس الشهيد بونيفاسيوس

جان ماري شامي
جان ماري شامي

تحتفل الكنيسة البيزنطية بتذكار القدّيس الشهيد بونيفاسيوس الذي استشهد في عهد الإمبراطور ديوكليسيانوس حول سنة 290.

العظة الاحتفالية

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها : إنّه لحقٌّ وعدلٌ، واجبٌ وخلاصيٌّ، أن نشكرك في كلّ زمان وفي كلّ مكان، أيّها الربُّ، الآبُ القدّوس، الإله القدير الأزلي: إنَّك خلقت الإنسان بفَضل جودِك، وقد شئت أن تسموَ به إلى منزلةٍ رفيعة يكون فيها اتّحاد الرجل والمرأة رمزًا لمحبّتك العظيمة.

فإنَّ من خلقته بدافع المحبّة، لا تفتأ تدعوه إلى شريعة المحبّة، ليكون في محبّتك الإلهيّة شريكًا. وإنّ سرَّ الزواج المقدَّس، إذ يُوحي بِحُبِّك للبشر، يبارك الحبَّ البشري ويُقدّسه؛ بالمسيح ربّنا. فبه، مع الملائكة وجميع القدّيسين، نواصل الترنيم بنشيد حمدك هاتفين: قدّوس.

هذا وبرعاية غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، وتحت شعار "التجسد حب للمنتهى"، أقيمت رياضة صوم الميلاد المجيد، بكنيسة السيدة العذراء والقديس إسطفانوس، بشبرا الخيمة.

شارك في الأمسيات الروحية القمص مرقس لطفي، والأب بولس بباوي، راعيا الكنيسة، كما ألقى تأملات الرياضة الروحية الأب برنابا فانوس، راعي كاتدرائية السيدة العذراء، بقويسنا، كما تضمنت الصلوات أيضًا عددًا من الترانيم الروحية، قدمها كورال الرعية.

كما التقى نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، الأخوات الراهبات بالإيبارشية، وذلك بمقر المطرانية.

بدأ الاجتماع بصلاة القداس الإلهي، حيث قدم الأب المطران الشكر، للأخوات الراهبات على مجهوداتهن المبذولة بالإيبارشية، في مختلف الأصعدة.

تلا ذلك، لقاء روحي، قدمه القمص يوسف أقلاديوس، وكيل المطرانية بعنوان "الاستعداد لزمن الميلاد". واختتم اليوم بتوزيع الهدايا التذكارية على الأخوات الراهبات، من قبل نيافة المطران، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وايضا على مدار أسبوع كامل، وبالتعاون بين جمعية كاريتاس مصر، مكتب أسوان، ومنظمة اليونيسيف، ومبادرة الأشقاء الطوعية، التي تتبع الجالية السودانية بأسوان، تم صرف الإعانة الشتوية لعدد أربعة آلاف طفلًا، من الأشقاء السودانيين، المترددين على أنشطة المكتب:

١- مشروع أندية الأسرة.

٢- مشروع المساحات الصديقة للأطفال.

٣- مركز الدعم النفسي المتخصص.

 

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