إعدام 221 كيلو أسماك فى حملات موسعة بالإسكندرية

أجرت إدارة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، حملات موسعة استمرت لمدة 3 أيام على جميع أسواق الأسماك والمحلات والباعة الجائلين المختصين ببيع الأسماك لتوعية الجمهور البائعين والعاملين بخطورة تناول سمكة الأرنب (القوراض) والتفتيش على المحال.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وتحت إشراف الدكتورة هناء عبد الرحيم، مدير عام الطب الوقائي، لضمان وصول غذاء صحي آمن للمستهلك، وذلك حفاظًا على سلامة جميع المواطنين، واستكمالًا للحملات الدورية التي تقوم بها للتأكد الدائم من صلاحية الاغذية المتوفرة بالأسواق ومطابقتها لمواصفات الاستهلاك الأدمي.

التفتيش على 100 محل لبيع الأسماك

أسفرت الحملة عن التفتيش على 100 محل لبيع الأسماك وسحب العينات اللازمة وإرسالها للمعامل للفحص ومطابقتها لمواصفات الاستهلاك الأدمي.

كما تم تحرير 271 محضر جنحة صحية طبقا لقوانين وقرارات مراقبة الأغذية (ضمت محاضر لعدم استيفاء الاشتراطات الخاصة بأماكن تداول الأغذية وعدم حمل شهادات صحية لمتداولي الأغذية).

وتم إعدام 221 كيلو جراما من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتم إخطار الجهات المعنية بإصدار التراخيص بعدم وجود تراخيص ل عدد 56 منشأة تدار بدون ترخيص.



خطورة سمكة الأرنب



وأوضحت الدكتورة هناء عبد لرحيم خطورة تناول سمكة الأرنب السامة وضرورة الامتناع عن شراء أو تناول أسماك مقطعة، أو شرائح دون معرفة نوع الأسماك لما تسببه تلك السمكة من أعراض خطيرة تتمثل في ضيق التنفس والقئ والغثيان وإنخفاض معدل ضربات القلب وشلل في العضلات وغيبوبة وقد تؤدي للوفاة خلال 6 إلى 8 ساعات.

مواصفات سمكة الأرنب

تكون سمكة الأرنب ذات جلد رمادي ومنتفخة، وأسنان حادة ومدببة تشبه الأرنب، وتتواجد في البحر الأحمر والمتوسط، وتحتوي على سم “تيترودوتوكسين” ليس له مصل، ومحرم صيد السمكة أو تداولها في مصر.

حملات على محلات الأسماك بالإسكندرية

حملات على محلات الأسماك بالإسكندرية

حملات على محلات الأسماك بالإسكندرية