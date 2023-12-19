الأنبا عمانوئيل يلتقي الأخوات الراهبات بإيبارشية طيبة

التقى الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، الأخوات الراهبات بالإيبارشية، وذلك بمقر المطرانية.

بدأ الاجتماع بصلاة القداس الإلهي، وقدم الأب المطران الشكر، للأخوات الراهبات على مجهوداتهن المبذولة بالإيبارشية، في مختلف الأصعدة.

لقاء روحي عن الاستعداد لزمن الميلاد

تلا ذلك، لقاء روحي، قدمه القمص يوسف أقلاديوس، وكيل المطرانية بعنوان "الاستعداد لزمن الميلاد". واختتم اليوم بتوزيع الهدايا التذكارية على الأخوات الراهبات، من قبل نيافة المطران، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

لفي سياق آخر، استقبل القمص أنطونيوس ذكري، راعي كنيسة الحبل بلا دنس والقديس دانيال كومبوني، بأسوان، والأب أمجد عزت، الراعي المساعد، مجموعة من شباب الأسر الجامعية بإيبارشية طيبة (أسرة القديسة سابينا، بقنا، أسرة الطوباوي كارلو أكوتيس، بالأقصر، بالإضافة إلى أسرة القديس البابا يوحنا بولس الثاني، بأسوان).

جاء ذلك بقيادة الأب يوحنا معطي، مسئول الشباب الإيبارشي، ضمن الأنشطة، التي تقوم بها الإيبارشية، لخدمة الطلبة المغتربين، داخل الإيبارشية.