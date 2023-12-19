الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ولادة متعسرة فى 5 ساعات.. فريق طبى ينقذ بقرة وجنينها من الموت بالقليوبية

فريق طبي بيطرى بالقليوبية
فريق طبي بيطرى بالقليوبية ينقذ بقرة وجنينها من الموت

تمكن فريق طبي بيطري برئاسة الدكتور عبدالحليم القصبي، أستاذ الجراحة والتخدير والأشعة بكلية الطب البيطري بجامعة بنها والمستشار العلمي للمستشفى البيطري العسكري، من إنقاذ بقرة وجنينها كانت قد أوشكت على الموت بعد تعسر ولادتها لأكثر من 5 ساعات.

وقال الدكتور عبد الحليم القصبي إن البقرة دخلت في حالة ولادة منذ الفجر وفي ظل محاولات من أصحابها  لمساعدتها لدرجة أنهم ربطوا جنينها وشدوه بالحبال حتى أصيبت بالإعياء وسقطت على الأرض وظنوا أن الجنين توفي ونصحهم البعض بذبحها.

وأشار إلى أنهم استجابوا لنصيحة أحد الأطباء بإمكانية ولادتها قيصرياً.  وفور تلقي الاستغاثة قام الفريق الطبي البيطري بفحص الحالة وتم استخدام طريقة التخدير المناسبة للحالة للبدء في عملية الولادة القيصرية.

وأوضح أنه بفضل الله تم فتح البطن وخروج الجنين وكانت المفاجأة والكرم من الله أن الجنين لا يزال حياً وبحالة صحية جيدة.

بيطرى بنها إنقاذ بقرة جامعة بنها محافظة القليوبية ولادة متعثرة

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