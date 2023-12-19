400 متدرب يشاركون في دورات التكنولوجيا والابتكار بتايكو جامعة سوهاج

نظمت مكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا والابتكار "تايكو" بجامعة سوهاج سلسلة من الدورات التدريبية المجانية، لطلاب الكليات العملية للتعريف بالابتكارات ودور مكاتب التايكو بالجامعات، والتي تهدف إلي نقل وتسويق التكنولوجيا، ومتابعة المشروعات البحثية ونشر ثقافة الملكية الفكرية وبراءات الاختراع.

وأوضح الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، أن مكاتب التايكو بالجامعة تم إنشائها بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بهدف دعم الإبتكار لدفع قاطرة التنمية التكنولوجية في المجتمع، وتفعيل دور البحث العلمي وربطه بالصناعة ودعم الثقة بينهما، الي جانب دورها في تسجيل براءات الاختراع لجميع الإبتكارات البحثية للطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس.

وقال الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أنه يتم تنفيذ حزمة من الدورات وورش العمل في الفترة القادمة بكليات الجامعة المختلفة، وذلك للتعريف بمكاتب التايكو وما تقدمه من خدمات لنشر ثقافة الإبتكار والإبداع، وصقل مهارات الطلاب بالأفكار الابتكارية والاختراعات القابلة للتطبيق علي أرض الواقع، من خلال تنفيذ نماذج أولية لتلك الأفكار.

وأوضح الدكتور معتز حسن عطا مدير مكاتب التايكو بالجامعة، أنه تم عقد دورتين تدريبيتين بعنوان "ماهية الإبتكار والأختراع والفروق بينهما" و"كيفية الإرتقاء بالقدرة الإبداعية"، وذلك بكلية التكنولوجيا والتعليم بمشاركة ٤٠٠ طالب قاموا بعرض أفكار إبتكارية متميزة قابلة للتطبيق العملي.

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، ان الجامعة قد تلقت خطاب من مؤسسة بنك مصر لتنمية بالموافقة علي دعم الرعاية المركزة داخل المستشفيات الجامعية وتوفير تجهيزات طبية لخدمة المرضي غير القادرين، وذلك بقيمه اجمالية قدرها 5 ملايين جنيه.

وقال الدكتور حسان النعماني ان المستشفيات الجامعية تسعي دائمًا الي تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين المترددين عليها سواء من داخل المحافظة اوخارجها، من خلال توفير كافة الاحتياجات والمتطلبات الطبية والعلاجية، لتتمكن من القيام برسالتها علي أكمل وجه، وذلك في ظل إلتزام الدولة المصرية وتوجيهاتها بالاهتمام بالقطاع الصحي وتحسين الرعاية الصحية لتقديم خدمات طبية على مستوى عالمي.

وثمن "النعماني" دور مؤسسة بنك مصر الخدمي في الحفاظ علي صحة المواطنين وسرعه استجابته لزيادة عدد آسرة الرعاية المركزه بالمستشفيات الجامعية، مؤكدًا انه تم زيادة عدد آسرة العناية بالمستشفيات الجامعية الي ٦٥سرير، وذلك لإستيعاب الأعداد المتزايدة من المرضى سواءً من داخل الاقسام الطبية بالمستشفى او خارجها.

وأضاف الدكتور مجدي امين القاضي عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ان هذا الدعم سوف يشمل إضافه عدد ٦ سرير رعاية مركزة للمستشفيات الجامعية، وتوفير تجهيزات الرعاية المركزة مثل عدد ه اجهزة تنفس صناعي، وعدد ٥ مضخة محاليل، وعدد ٦ مونيتور.

وذكر عميد الكلية ان الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة وجه تعليماته بضرورة سرعة الإنتهاء من إتمام الإجراءات القانونية لإستلام واضافة هذه الأجهزه للرعاية المركزه وسرعة تشغيلها بالمستشفيات الجامعية.

كما صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، ان الجامعة قد تلقت خطاب من مؤسسة بنك مصر لتنمية بالموافقة علي دعم الرعاية المركزة داخل المستشفيات الجامعية وتوفير تجهيزات طبية لخدمة المرضي غير القادرين، وذلك بقيمه اجمالية قدرها ٥ مليون جنية.

وقال الدكتور حسان النعماني ان المستشفيات الجامعية تسعي دائمًا الي تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين المترددين عليها سواء من داخل المحافظة اوخارجها، من خلال توفير كافة الاحتياجات والمتطلبات الطبية والعلاجية، لتتمكن من القيام برسالتها علي أكمل وجه، وذلك في ظل إلتزام الدولة المصرية وتوجيهاتها بالاهتمام بالقطاع الصحي وتحسين الرعاية الصحية لتقديم خدمات طبية على مستوى عالمي.

وثمن "النعماني" دور مؤسسة بنك مصر الخدمي في الحفاظ علي صحة المواطنين وسرعه استجابته لزيادة عدد آسرة الرعاية المركزه بالمستشفيات الجامعية، مؤكدًا انه تم زيادة عدد آسرة العناية بالمستشفيات الجامعية الي ٦٥سرير، وذلك لإستيعاب الأعداد المتزايدة من المرضى سواءً من داخل الاقسام الطبية بالمستشفى او خارجها.

وأضاف الدكتور مجدي امين القاضي عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ان هذا الدعم سوف يشمل إضافه عدد ٦ سرير رعاية مركزة للمستشفيات الجامعية، وتوفير تجهيزات الرعاية المركزة مثل عدد ه اجهزة تنفس صناعي، وعدد ٥ مضخة محاليل، وعدد ٦ مونيتور.

وذكر عميد الكلية ان الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة وجه تعليماته بضرورة سرعة الإنتهاء من إتمام الإجراءات القانونية لإستلام واضافة هذه الأجهزه للرعاية المركزه وسرعة تشغيلها بالمستشفيات الجامعية.