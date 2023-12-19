الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

400 متدرب يشاركون في دورات التكنولوجيا والابتكار بتايكو جامعة سوهاج

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

نظمت مكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا والابتكار "تايكو" بجامعة سوهاج سلسلة من الدورات التدريبية المجانية، لطلاب الكليات العملية للتعريف بالابتكارات ودور مكاتب التايكو بالجامعات، والتي تهدف إلي نقل وتسويق التكنولوجيا، ومتابعة المشروعات البحثية ونشر ثقافة الملكية الفكرية وبراءات الاختراع.

وأوضح الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، أن مكاتب التايكو بالجامعة تم إنشائها بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بهدف دعم الإبتكار لدفع قاطرة التنمية التكنولوجية في المجتمع، وتفعيل دور البحث العلمي وربطه بالصناعة ودعم الثقة بينهما، الي جانب دورها في تسجيل براءات الاختراع لجميع الإبتكارات البحثية للطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس.

وقال الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية  البيئة أنه يتم تنفيذ حزمة من الدورات وورش العمل في الفترة القادمة بكليات الجامعة المختلفة،  وذلك للتعريف بمكاتب التايكو وما تقدمه من خدمات لنشر ثقافة الإبتكار والإبداع،  وصقل مهارات الطلاب  بالأفكار الابتكارية والاختراعات القابلة للتطبيق علي أرض الواقع، من خلال تنفيذ نماذج أولية لتلك الأفكار.

وأوضح الدكتور معتز حسن عطا مدير مكاتب التايكو بالجامعة، أنه تم عقد دورتين تدريبيتين بعنوان "ماهية الإبتكار والأختراع والفروق بينهما" و"كيفية الإرتقاء بالقدرة الإبداعية"، وذلك بكلية التكنولوجيا  والتعليم  بمشاركة ٤٠٠ طالب قاموا بعرض أفكار إبتكارية متميزة قابلة للتطبيق العملي.

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، ان الجامعة قد تلقت خطاب من مؤسسة بنك مصر لتنمية بالموافقة علي دعم الرعاية المركزة داخل المستشفيات الجامعية وتوفير تجهيزات طبية لخدمة المرضي غير القادرين، وذلك بقيمه اجمالية قدرها 5 ملايين جنيه.

وقال الدكتور حسان النعماني ان المستشفيات الجامعية تسعي دائمًا الي تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين المترددين عليها سواء من داخل المحافظة اوخارجها، من خلال توفير كافة الاحتياجات والمتطلبات الطبية والعلاجية، لتتمكن من القيام برسالتها علي أكمل وجه، وذلك في ظل إلتزام الدولة المصرية وتوجيهاتها بالاهتمام بالقطاع الصحي وتحسين الرعاية الصحية لتقديم خدمات طبية على مستوى عالمي.

وثمن "النعماني" دور مؤسسة بنك مصر الخدمي في الحفاظ علي صحة المواطنين وسرعه استجابته لزيادة عدد آسرة الرعاية المركزه بالمستشفيات الجامعية، مؤكدًا انه تم زيادة عدد آسرة العناية بالمستشفيات الجامعية الي ٦٥سرير، وذلك لإستيعاب الأعداد المتزايدة من المرضى سواءً من داخل الاقسام الطبية بالمستشفى او خارجها.

وأضاف الدكتور مجدي امين القاضي عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ان هذا الدعم سوف يشمل  إضافه عدد ٦ سرير رعاية مركزة للمستشفيات الجامعية، وتوفير تجهيزات الرعاية المركزة مثل عدد ه اجهزة تنفس صناعي، وعدد ٥ مضخة محاليل، وعدد ٦ مونيتور.

وذكر عميد الكلية ان الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة وجه تعليماته بضرورة سرعة الإنتهاء من إتمام الإجراءات القانونية لإستلام واضافة هذه الأجهزه للرعاية المركزه وسرعة تشغيلها بالمستشفيات الجامعية.

كما صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، ان الجامعة قد تلقت خطاب من مؤسسة بنك مصر لتنمية بالموافقة علي دعم الرعاية المركزة داخل المستشفيات الجامعية وتوفير تجهيزات طبية لخدمة المرضي غير القادرين، وذلك بقيمه اجمالية قدرها ٥ مليون جنية.

وقال الدكتور حسان النعماني ان المستشفيات الجامعية تسعي دائمًا الي تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين المترددين عليها سواء من داخل المحافظة اوخارجها، من خلال توفير كافة الاحتياجات والمتطلبات الطبية والعلاجية، لتتمكن من القيام برسالتها علي أكمل وجه، وذلك في ظل إلتزام الدولة المصرية وتوجيهاتها بالاهتمام بالقطاع الصحي وتحسين الرعاية الصحية لتقديم خدمات طبية على مستوى عالمي.

وثمن "النعماني" دور مؤسسة بنك مصر الخدمي في الحفاظ علي صحة المواطنين وسرعه استجابته لزيادة عدد آسرة الرعاية المركزه بالمستشفيات الجامعية، مؤكدًا انه تم زيادة عدد آسرة العناية بالمستشفيات الجامعية الي ٦٥سرير، وذلك لإستيعاب الأعداد المتزايدة من المرضى سواءً من داخل الاقسام الطبية بالمستشفى او خارجها.

وأضاف الدكتور مجدي امين القاضي عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ان هذا الدعم سوف يشمل  إضافه عدد ٦ سرير رعاية مركزة للمستشفيات الجامعية، وتوفير تجهيزات الرعاية المركزة مثل عدد ه اجهزة تنفس صناعي، وعدد ٥ مضخة محاليل، وعدد ٦ مونيتور.

وذكر عميد الكلية ان الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة وجه تعليماته بضرورة سرعة الإنتهاء من إتمام الإجراءات القانونية لإستلام واضافة هذه الأجهزه للرعاية المركزه وسرعة تشغيلها بالمستشفيات الجامعية.

نقل وتسويق والابتكار تايكو ثقافة الملكية حسان النعماني قاطرة التنمية خدمة المجتمع

مواد متعلقة

دورات مكثفة لتدعيم خدمات تنظيم الأسرة في 7 مراكز بسوهاج

أجواء احتفالية بجامعة سوهاج عقب إعلان فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية جديدة

أهالى سوهاج في احتفالات فوز الرئيس بالانتخابات: "صوتنا مرحش هدر"

محافظ سوهاج يهنئ الرئيس السيسي بفوزه بالانتخابات الرئاسية

رئيس جامعة سوهاج يهنئ الرئيس السيسي بفوزه بالانتخابات الرئاسية

مصرع رضيعة اصطدمت بها عربة كارو بمركز طما فى سوهاج

مساعد وزير التضامن يبدي إعجابه بحماس المتطوعين لخطط الدولة

جولة مسائية لرئيس مياه سوهاج للاطمئنان على تشغيل المحطات

الأكثر قراءة

عاجل.. الاضطرابات العقلية تصيب المجتمع الإسرائيلى بعد طوفان الأقصى

خبير أوابك: روسيا تبدأ إنتاج الغاز المسال رغم العقوبات الأمريكية

عاجل.. شبورة ونشاط للرياح.. "الأرصاد" تحذر من انخفاض درجات الحرارة اليوم

صحف الكويت تبرز عزاء الرئيس السيسى فى وفاة الأمير نواف الصباح

المرضى ليس لهم سجلات.. مسؤولو "مصحة الشروق" هربوا بعد الحريق خوفا من المساءلة

انفجار أسطوانة غاز وراء حريق شقة ومصرع فتاة بحدائق القبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

10 أسباب وراء هزيمة الاهلي.. وضياع فرصة العمر بالمونديال

عبدالوهاب داود

كل حاجة وعكسها

وائل لطفي

الجميع رابحون

ماجد حبته

ولاية جديدة للرئيس

محمد عبدالعزيز

والآن نقولها.. مبارك لرئيسنا وشكرًا لمنافسيه

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى فى برقية تهنئة للرئيس السيسى: لنواصل العمل لوقف العدوان الإسرائيلى على غزة

علي سعدة

مبروك لمصر

جلال حمام

ليس إلا مصر.. لخروج إسرائيل من مستنقع غزة

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"تليجراف": وحشية قرارات نتنياهو فى غزة تنشئ جيلًا أقوى من حماس

عاجل.. الاضطرابات العقلية تصيب المجتمع الإسرائيلى بعد طوفان الأقصى

إصابة صحفيين واستشهاد العشرات جراء قصف الاحتلال مخيم جباليا (صور)