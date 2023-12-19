مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد تطلق فعاليات معسكرات اليوم الواحد

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، الممثلة فى إدارة تنمية النشء، بالتعاون مع مركز شباب الخارجة اليوم الأول من فعاليات معسكرات اليوم الواحد بمشاركه 340 طليعا وطليعة، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وبتعليمات اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد.

وأكد بهاء شوقي مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد، انطلاق فعاليات معسكرات اليوم الواحد، حيث يتم الاصطفاف للمشاركين في المعسكر، ثم تقسيم المعسكر إلى ورش بالتبادل مع المدربين.

ورش عمل خاصة بالتنمية البشرية والتفرقة بين السلوكيات السلبية والإيجابية

وقال شوقي"، ان الهدف من هذه المعسكرات الي ترسيخ قيم الولاء والانتماء نحو وطننا العزيز من خلال ورش العمل الخاصة بالتنمية البشرية (خدمة مجتمعية) والتفرقة بين السلوكيات السلبية والإيجابية، لدى النشء في هذه المرحلة السنية لتعويد الطلائع، وتعليمهم كيفية ممارسة السلوك الإيجابي في شتى مجالات حياتهم وذلك في ظل الاستعداد للجمهورية الجديدة .



وأضاف أن أهمية ممارسة الرياضة والألعاب الترويحية للمرحلة السنية للنشء من خلال الورشة الرياضية ، وإكسابهم بعض المهارات الحياتية اليومية لبناء أجسامهم بطريقة صحية صحيحة، وكذلك صقل مواهبهم الفنية واكتشافها من خلال الورش الفنية والأعمال الابتكارية.



وأوضح مدير الشباب والرياضة بمحافظة الوادى الجديد، أن المعسكر تضمن عددا من الألعاب الترفيهية والترويحية، وأنشطة فنية وابداعية، وخدمة مجتمعية، فى أجواء من الفرح والسرور بين الطلائع المشاركين.



مديرية الشباب والرياضة تنهى الورشة التدريبية " نتشارك"

كما انتهت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد من تنفيذ عدد 5 ورش تدريبية بعدد 5 مراكز شباب بالمحافظة ضمن فعاليات برنامج «نتشارك» للمبادرات المجتمعية بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب وإشراف بهاء شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة بمراكز شباب منها؛« مركز شباب السلام الخارجة، ومركز شباب الجزائر الخارجة ومركز شباب تنيدة بمركز بلاط، ومركز شباب البشندي بمركز بلاط، ومركز شباب الشيخ والي بمركز الداخلة».

وأوضح وكيل وزارة الشباب بالوادي الجديد، أن البرنامج يستهدف تفعيل دور المبادرات المجتمعية، حُيث إن الورش التدريبية لبرنامج «نتشارك» في نسخته الثانية بالتعاون مع منظمة يونسيف مصر والذي يستهدف فئة النشء والشباب للتأهيل والتثقيف والوعي بأهمية المبادرات المجتمعية والتى تنظمها وزارة الشباب والرياضة في 15 محافظة.