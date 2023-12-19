الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الفائز بجائزة أفضل هاوٍ في العالم: "مصر بها مشاهد رائعة تحتاج لتوثيق"

الفائز بجائزة أفضل
الفائز بجائزة أفضل هاوٍ في العالم يوسف ناصر

كشف يوسف ناصر تفاصيل فوزه بجائزة أفضل مصور هاوٍ في العالم، تفاصيل المسابقة العالمية وفوزه بالجائزة، لافتًا أن هذه المسابقة تعلنها مجلة بريطانية ويتم تنظيمها سنويا.

وقال ناصر في مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى، إن المسابقة عبارة عن 10 جولات، يتم تقديم صور فيها كل جولة ويحصل المتسابقون على مراكز من 1 لـ10، مشددًا على أن مصر بها الكثير من المشاهد الرائعة التي تحتاج إلى تصوير وتوثيق. 

وأضاف الفائز بجائزة أفضل مصور هاوٍ في العالم، أنه في السادس عشر من ديسمبر تم الإعلان عن نتيجة المسابقة واستطعت الفوز باللقب للثانية على التوالي بعد منافسة قوية جدا مع مصورين من داخل مصر، متابعًا: "حصولي على هذه الجائزة لم يكن سهلا على الإطلاق، ففي العام الماضي لم يكن يتخيل أحد أن أحصل على مركز من المراكز العشرة الأولى".

وواصل: "وبالتالي، فإن حصولي على الجائزة في العام الماضي شجّع مصورين مصريين كثر على المشاركة في المسابقة هذا العام"، موضحًا: "أسلوبي في التصوير متناسب مع أسلوب المسابقة وهو ما يتيح لي فرصة أعلى مقارنة بالمتسابقين الآخرين، وفي نهاية المطاف يبقى تحقيق هذا الإنجاز الكبير توفيق كبير من الله".

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