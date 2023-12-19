الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

رفع 46 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة فى الشوارع

متهالكة
متهالكة

تمكنت شرطة المرور من رفع 46 سيارة ودراجة نارية «متروكة ومتهالكة» من الشوارع في القاهرة والمحافظات.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن تلك الخطوة تأتى ضمن خطة الوزارة للانتشار الأمنى على مستوى الجمهورية، لإعادة الانضباط إلى الشارع وفرض السيطرة.

سحب رخص بسبب الملصق الإلكترونى

تمكنت الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية من سحب 1709 رخص سيارات لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة.

يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على استكمال المنظومة الإلكترونية وتفعيل كل عناصرها للوصول إلى أقصى درجات ضبط إيقاع الحركة المرورية.

شرطة المرور دراجة نارية وزارة الداخلية الملصق الالكتروني

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