الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

جدول عروض اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر بمهرجان الجونة السينمائي

الجونة
الجونة

تتواصل اليوم فعاليات وعروض مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة وهي الدورة الاستثنائية المقامة بسبب العدوان على قطاع غزة دون إقامة مظاهر احتفالية.

أبرز عروض مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة اليوم


وخلال التقرير التالي وفي نقاط نرصد تفاصيل عروض اليوم ومنها فيلم "دوجمان" الذي يعرض مساء اليوم.


مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة

6:30 مساء
دوغمان
114 د

قاعة أوديماكس

12:00 ظهرا
عدواني

2:30 ظهرا
تشريح سقوط
151 د

5:15 مساء
درب غريب
84 د

8:00 مساء
كلب سلوقي وفتاة
88 د

سي سينما 1

12:30 ظهرًا
إعادة برنامج الأفلام القصيرة 2 ومدته 95 دقيقة ويضم أفلام (أطلق النار على البطيخ - 20 د، ربيع يوم عادي - 18 د، سوبر - 20 د، أعدك - 17 د، إعلان نهاية العالم - 8 د، أثداء - 12 د).

3:00 عصرا
شيوع
127 د

7:00 مساء
برنامج الأفلام القصيرة 3 ومدته 92 دقيقة ويضم أفلام (البحر الأحمر يبكي - 21 د، 60 جنيه - 18 د، أخيًرا، اليوم الموعود - 16 د، الأراضي الرمادية - 12 د، الطبيعة البشرية - 25 د)

سي سينما 2

12:15 مساء
سعادة عابرة
67 د

2:15 ظهرا
من عبدول إلى ليلى
92 د

5:30 مساء
همسات النار والماء
84 د

8:00 مساء
عدم الانحياز: مشاهد من بكرات البودوفيتش
83 د

سي سينما 3

12:00 مسا ًًء | 20 د
الشجاعية
20 د

12:30 مسا ًًء | 52 د
إلى أبي

3:45 عصرًا
الجدار
96 د
​ 
6:15 مساء 82 د
جماعة الفيلم السوداني 1
​ 
8:30 مساء
ليلة مظلمة
183 د

مهرجان الجونة السينمائي الدورة السادسة مهرجان الجونة مهرجان الجونة الجونة السينمائي الدورة السادسة

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