الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

لطيفة عن فوز الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية: "مبروك لمصر ابنها الشريف البار"

لطيفة
لطيفة

حرصت المطربة التونسية لطيفة على تهنئة الشعب المصري بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، وتوليه فترة حكم جديدة.

وشاركت “لطيفة” مقطع فيديو للرئيس السيسي، وعلقت قائلة: “مبروك لمصر ابنها الشريف، ابنها البار اللي بيحبها وبيخاف عليها وعلى كل شعبه، مبروك فوز الرئيس السيسي”.

https://www.instagram.com/reel/C1ASl8oM1br/?igshid=MTc4MmM1YmI2Ng== 

نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024

كان رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي، أعلن فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية 2024، بنسبة 89.6%، من إجمالي نسبة الأصوات الصحيحة.

كما أوضح أن عدد الناخبين المقيدين ببيانات الناخبين هو 67 مليونًا و32 ألفًا و438 ناخبًا، عدد من أدلوا بصوتهم 44 مليونًا و777 ألفًا و668  ناخبًا،  بنسبة 66.8%، عدد الأصوات الصحيحة 44 مليونًا و288 ألفًا و361 صوتًا بنسبة 98.9%، وعدد الأصوات الباطلة 489.307، بنسبة 1.1%.

عبدالفتاح السيسي حصل على 39 مليونًا و702 ألف و451 صوتًا، بنسبة 89.6%، من إجمالي نسبة الأصوات الصحيحة.

حازم محمد سليمان عمر، حصل على مليون و986 ألفًا و352 صوتًا من الأصوات الصحيحة، بنسبة 4.5%

محمد فريد سعد زهران، حصل على مليون و776 ألفًا، و952 صوتًا، بنسبة 4%

عبدالسند حسن محمد يمامة حصل على 822 ألفًا و606 صوتًا بنسبة 1.9% صوت

التونسية الشعب المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية

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