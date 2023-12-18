الإثنين 18 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول العنب

عنب
عنب

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول العنب مراعاتها، خلال شهر ديسمبر:

وتمثلت التوصيات في الآتي:
أولا: أهم العمليات 
1-  البدء في عملية التقليم بعد التأكد من دخول الأشجار في طور السكون الشتوي ولنا بعض الملاحظات كما يلي:
ا- ترك من (60 – 80) عين/كرمة في المتوسط موزعة على القصبات للأشجار البالغة حسب قوة وضعف الشجرة فتقل العيون على الشجرة والتي سبقت وان حملت أكثر في العام الماضي وتزيد عل الأشجار التي حملت اقل محصول، الأشجار التي حملت أكثر من طاقتها يظهر عليها انخفاض معدل النمو للأفرع من حيث السمك والطول وجفاف بعضها وعدم نضج الأخر، والتي حملت اقل من طاقتها يظهر عليها قوة نمو الأفرع في السمك والطول وكثرة خروج البراعم الثانوية الموجودة في إبط الأوراق وزيادة في البراعم التي ينمو منها أفرع على الخشب القديم
ب-اختيار الأفرع عمر سنة الناضجة الذي يتميز بــ (صغر حجم النخاع بالنسبة للأنسجة المحيطة) وتلونه باللون البني ويكون أكثر نضجا كلما تمزقت أنسجة القشرة الخارجية
ج- استبعاد القصبات التي عليها لون بني مبعثر غير منتظم الشكل لأصابته بالبياض ألدقيقي
د-يمكن اختيار الأفرع الناضجة (عمر سنة) النامية من براعم خشب قديم كطراحات أسوه بالأفرع التي تنمو على دوابر أو خشب عمر سنتين، وفي حالة قلة عدد الطراحات انه من الأفضل استخدامها كدوابر تجديدية
هـ-تجنب استخدام الأفرع الضعيفة عمر سنه كدوابر تجديدية لأنه يؤدي إلي إنتاج نموات ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها في موسم التقليم الشتوي التالي
2-  التخلص من نبات المثتان
3- في حاله استمرار الأوراق خلال شهر ديسمبر يجب إسقاطها باستخدام محلول اليوريا 10%
4-  من نصف الشهر يمكن الرش بأحد المركبات الكاسرة لطور السكون وذلك لزيادة نسبه تفتح البراعم وذلك حسب مناطق الزراعة المختلفة
ثانيا: التسميد
أضافه الأسمدة العضوية بعد التقليم كما يلي:
أشجار عمر اقل من 3 سنوات (10 -15) متر مكعب سماد عضوي + 50كجم سلفات النشادر+150كجم سوبر فوسفات +50كجم سلفات بوتاسيوم+25كجم سلفات مغنسيوم) /فدان
أشجار عمر أكبر من 3 سنوات (20-30) متر مكعب سماد عضوي+100كجم سلفات نشادر+250كجم سوبرفوسفات +100كجم سلفات بوتاسيوم +50كجم سلفات مغنسيوم) /فدان
ويتم وضع هذه الأسمدة على عمق (30-40) سم في خندق يبعد عن الشجرة بـ (50-75) سم من الجزع للأشجار الأكبر من 3 سنوات
وللأشجار الأقل من 3 سنوات توضع بعمق (25-30) سم تحت خط المياه على مسافة 50 سم من جزع الشجرة في جور، ثم تروي ريه غزيرة للتخلص من الأملاح في السماد العضوي وتوفير الرطوبة الكافية لتحلله.
 

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول

مواد متعلقة

مدينة الأنقاض.. 50 يومًا على صمود تاريخى أمام الاحتلال فى غزة (ملف)

"أزور قبرها كل يوم".. قصة الجد الفلسطينى صاحب مقولة "هذه روح الروح"

سيدة في دعوى خلع: زوجي يرفض الإنفاق على بيته وطمعان في معاش أمي

مؤسسة "راعى مصر للتنمية" تطلق حملتها بجامعة القاهرة لدعم الشعب الفلسطيني

مؤسسة "صناع الحياة" تبدأ حملتها لجمع التبرعات بالدم لدعم الفلسطينيين

محمود فوزى: المرشح الرئاسى السيسى وجه بأن تكون حملته الانتخابية "غير نمطية"

عاجل| الرئيس السيسى يحرر توكيلًا للمستشار محمود فوزى ليتولى حملته الانتخابية

"الزراعة" تصدر 6 توصيات فنية لمزارعى المانجو خلال سبتمبر

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن سرطانات الخلايا الليمفاوية

تشكيل الأهلى.. مفاجأة فى وسط الملعب وكهربا يقود الهجوم أمام فلومينينسى

صحف الكويت تبرز عزاء الرئيس السيسى فى وفاة الأمير نواف الصباح

بعد إعلان الفوز.. الرئيس السيسى يلتقى أحد المواطنين خلال جولته بشوارع القاهرة (فيديو)

إجهاد عضلى يبعد نجم الأهلى عن المشاركة أمام فلومينينسي بمونديال الأندية

عاجل.. جوارديولا يتغزل فى الأهلى: من أقوى الفرق العربية.. والجميع فى مصر أهلاوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

والآن نقولها.. مبارك لرئيسنا وشكرًا لمنافسيه

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى فى برقية تهنئة للرئيس السيسى: لنواصل العمل لوقف العدوان الإسرائيلى على غزة

علي سعدة

مبروك لمصر

جلال حمام

ليس إلا مصر.. لخروج إسرائيل من مستنقع غزة

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: الملك عبدالله يحشد التأييد الدولى لوقف العدوان على غزة

وائل لطفي

القبض على جمر العروبة

ماجد حبته

اختطاف قنصل بريطانى!

محمود خليل

يا متخلف!

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"هيومن رايتس": الاحتلال ارتكب جريمة حرب بتجويع سكان غزة

الاحتلال يعتقل 34 فلسطينيًا من الضفة بينهم 3 نساء وأسير محرر

فايننشال تايمز: أمان إسرائيل فى عزل نتنياهو وإقامة دولة فلسطينية مستقلة