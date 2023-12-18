أجواء احتفالية بجامعة سوهاج عقب إعلان فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية جديدة

شهدت جامعة سوهاج أجواء احتفالية وفرحه عارمة عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسًا لجمهورية مصر العربية لولاية جديدة.

وتابع الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة وعدد من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والطلاب والعمال إعلان نتيجة الانتخابات وسط فرحة وهتافات "تحيا مصر"

وأعرب النعماني عن سعادته بعذا الفوز الساحق لقائد عظيم مخلص ومحب لوطنه، ليقود البلاد فى هذه المرحلة الدقيقة والحساسة ويستكمل إنجازات مصر، مؤكدًا أن هذا ليس غريبًا على الشعب المصرى أن يتجه إلى الاختيار الموفق لإختيار الرجل المناسب لإستكمال التنمية والاستقرار والأمان لمصرنا الحبيبة.

وقال النعماني "إننا معك نقف صفًا واحدًا لمواصلة طريق الإنجازات، خاصة أن ما شهدته مصر خلال السنوات الماضية أشبه بالمعجزات".

وسبق أن، أعلن المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي، فوز المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي برئاسة جمهورية مصر العربية لولاية ثالثة حتى 2030، بإجمالي عدد أصوات بلغ 39 مليونا و702 ألف و451 صوتًا من إجمالي الأصوات الصحيحة بنسبة 89.6%.

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