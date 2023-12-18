النائبة سلوى أبوالوفا مهنئة الرئيس السيسى: الشعب انحاز للأمن والاستقرار

هنأت النائبة سلوى أبوالوفا أمين سر لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي لفوزه بفترة رئاسية جديدة.

وأكدت أبوالوفا، في تصريحات صحفية لها اليوم، أن الشعب المصري ضرب أروع المثل في المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وهذا يعكس الوعي والإدراك لدى المصريين بما يحيط بالدولة من تحديات إقليمية ودولية.

وقالت "أبوالوفا" إن ما شهدته مصر طوال الـ 10 سنوات من إنجازات ومشروعات قومية لم يتحقق قبل ذلك، والفوز بفترة رئاسية جديدة لاستكمال الإنجازات.

دولة قوية



وأضافت عضو مجلس النواب أن مصر في عهد الرئيس السيسي دولة قوية لها استقلالية في القرار ولها ثقلها الإقليمي والدولي، وأصبحت سياستها الخارجية منفتحة على الجميع، مشيدة بموقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية والرافض للتهجير القسري.



وأكدت "أبوالوفا" أن ملف الحماية الاجتماعية كأحد الملفات الهامة التي حظيت باهتمام كبير من أجل توفير حياة كريمة لمحدودي الدخل كبرنامج "تكافل وكرامة"، وأن المبادرة الأعظم مبادرة حياة كريمة لتوفير حياة كريمة لأهالينا في الريف والقرى والصعيد، ومبادرة 100 مليون صحة وغيرها.