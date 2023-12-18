وزير العمل يهنئ المصريين بتولى الرئيس السيسى مدة رئاسة مقبلة

خلال زيارته، اليوم الإثنين، إلى شركة ليوني الألمانية لصناعة كابلات وضفائر السيارات التي يبلغ حجم استثماراتها في مصر 150 مليون يورو، ويعمل بها 6000 عامل، دوّن حسن شحاتة وزير العمل، كلمة على اللوحة التذكارية للشركة تعقيبًا على إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية.

تولي الرئيس السيسي ولاية رئاسية جديدة

جاء فى كلمة وزير العمل: "يوم 18-12-2023، يوم إعلان نتيجة انتخابات الرئاسية..ألف مبروك للمصريين على تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مدة رئاسة قادمة..مع ازدهار ونماء لشركة ليوني إن شاء الله العام المقبل وافتتاح مصانع وفروع أخرى تحياتي حسن شحاتة".

احتفالية شركة ليونى مصر الألمانية

وشارك وزير العمل، فى احتفالية نظمتها إدارة شركة ليوني مصر الألمانية المتخصصة في صناعة كابلات وضفائر السيارات بمناسبة مرور 25 عامًا على تواجدها بمصر، وتخطيطها للـ25 عامًا القادمة، بعد وصول حجم استثماراتها في مصر 150مليون يورو، ويعمل بها 6000 عامل، وتستهدف وصول عدد العمال إلى 10000 عامل مع افتتاح فرعها الجديد في مدينة بدر.. حيث حضر الاحتفالية قيادات الشركة التي تمتلك 30 فرعًا حول العالم منها 15 فرعًا داخل مصر، وأيضًا مُمثلين عن هيئات حكومية، ومنظمات، وخبراء صناعة، ومستثمرين، ووفد من السفارة الألمانية بالقاهرة.

وأجرى الوزير لقاء مع أعضاء مجلس الإدارة بمصر وألمانيا برئاسة الدكتورة أورسلا بيرنرت، العضو المنتدب لمجلس الإدارة المُكلفة بإدارة الموارد البشرية للشركة، وفريق العمل الألماني، ود.أنيس كمون، رئيس مجلس إدارة ليوني مصر، وفريق العمل المصري.

توقيع بروتوكول تعاون مع الشركة

ووقع الوزير بروتوكول تعاون بين "الوزارة" و"الشركة"، بحضور المهندس أيمن قطامش، رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة العمل، ومحمد أمين باشا، العضو المنتدب والمسئول عن الموارد البشرية بالشركة.

يهدف البروتوكول إلى تبادل الخبرات، والإمكانات، والتعاون المستمر بين وزارة العمل وشركة ليوني في تدريب الشباب على مهنة صناعة الضفائر، والالتزام بإستيفاء نسب تشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة مع التأكيد على حماية حقوقهم ورعاية مصالحهم.

وأكد الوزير حسن شحاتة أن الرئيس السيسي يوجه باستمرار بالاهتمام بالصناعة ودعمها وتسهيل كل المعوقات التي تقابلها، وتشديده على أنه يتم العمل على تيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وإزالة كافة المعوقات في مواجهة الاستثمار، وعلى جدية الدولة في حل مشكلات المستثمرين، بما في ذلك توفير مستلزمات الإنتاج، وقال أيضًا إن صناعة بيئة عمل لائقة وصحية وتعزيز العلاقات والحوار بين طرفي الإنتاج أرضية صلبة للمزيد من الاستثمار ولطمأنة المستثمرين.