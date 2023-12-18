الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

ايفلين متى تهنىء الرئيس السيسى بفوزه لفترة ثالثة.. وتطالبه بوضع المنتج المصرى على خريطة المنافسة العالمية

النائبة ايفلين متى
النائبة ايفلين متى

هنأت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسى بفوزه لفترة رئاسية ثالثة، داعية للرئيس بالتوفيق والسداد وأن يتمم عليه حكمته وخبرته وأداءه في العلاقات الخارجية وتعاونه لحل مشاكل الدول المجاورة حفاظا علي أمننا القومي ووضع مصر في منصة عالية تنظر إليها كل دول العالم.

 الاهتمام بملف الصناعة والزراعة 

وطالبت متى فى بيان صحفى لها الرئيس عبد الفتاح السيسى أن تكون من أولوياته خلال فترته الرئاسية الثالثة الإهتمام بملف الصناعة والزراعة ووضع المنتج المصرى على خريطة المنافسة العالمية، مؤكدة أن اقتصاد بلادنا لن ينمو ولن يصل إلى العالمية إلا بصناعات جديدة متطورة، وزراعات تدخل في الصناعة، وتطوير صناعة السياحة بأفكار جديدة بلغات العالم المختلفة لكى تصل إلى دول العالم المختلفة، وأن نبحث عن ثرواتنا ونستغلها من خلال صناعات تعود علينا بمصدر للدخل القومي.

 تطوير التعليم الصناعي وتكثيف التدريب

كما ناشدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب الرئيس السيسى بضرورة تطوير التعليم الصناعي وتكثيف التدريب داخل المصانع والمدن الصناعية، وزراعة  نباتات تدخل في تصنيع الأدوية، حتي ننتفع بمدينة الدواء، وإرسال بعثات تعليمية لجذب التطوير التكنولوجي في كل المجالات لأوائل الخريجين بشرط العودة لتطوير  الصناعات والمجالات  المختلفة.

بث مباشر.. "الوطنية للانتخابات" تعلن نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024


واختتمت بيانها قائلة: أكرر سعادتي البالغة بإستكمال المسيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء الجمهورية الجديدة وإستكمال خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠، متوجهة بالتهنئة إلى الشعب المصري لفوز الرئيس السيسى حبيب الملايين.

 

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