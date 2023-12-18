الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"ولع فيها حية".. زوجة المتهم بقتل والداته تروي كواليس إدمانه في حدائق القبة

جثة
جثة

«كان طيب وفي حاله لحد ما عرف طريق المخدرات حاله اتبدل».. واقعة مأساوية عاشتها أسرة بسبب إدمان المسئول عن رعايتها وانتهت بقتل لوالدته وإشعال النيران فيها حية، بمنطقة حدائق القبة.. وفي هذا التقرير نرصد التفاصيل الكاملة.

وتمثلت الواقعة حسب رواية زوجة المتهم، فقالت أنه يعمل موظف بوزارة التعليم والبحث العلمي ولديهما طفلين وفي الفترة الأخيرة ساءت أحواله وعرف طريق الكيف وبدأ ينفق كل أمواله على المخدرات حتى انتهى بنا الحال لجريمة قتل.

وقالت السيدة إن المتهم عندما ينتهي من إنفاق أمواله يتوجه لمنزل والدته المسنة مستغلًا أنها تقيم بمفردها ويتعدى عليها بالضرب للاستيلاء على أموال معاشها ولكن يوم الواقعة عندما توجه لها لم يجد لديها أي أموال فتوجه الي سيارته وأخذ منها كمية من البنزين وسكبه عليها في محاولة لتهديدها، ولكنها لم تستجب بإخراج الأموال، فاشعل النيران بها وفي الشقة محاولًا إخفاء جريمته.

وقالت الزوجة أنها بسبب سوء سلوكه تركت له عش الزوجية منذ شهور وذهبت لمنزل أسرتها للإقامه فيه، ولم تعلم عنه شيئا سوى عقب قتل أمه.
 

تفاصيل بلاغ قسم شرطة حدائق القبة

كانت البداية بتلقي أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من شرطة النجدة، بوجود حريق داخل شقة بمنطقة حدائق القبة.
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحريق، وعثر على جثة سيدة محروقة ومتفحمة.

وتبين من التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة، ابنها ويعمل موظف بوزارة التعليم والبحث العلمى، وتم إلقاء القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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