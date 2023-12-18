إحذر نقص البروتين بالجسم.. هذه أهم العلامات

لا يعلم معظمنا أن الجسم يقوم بإنذارنا بحاجته إلى البروتين، وهو ما ينذرنا ببعض العلامات التي تظهر على الجسم التي تخبرنا أن الجسم بحاجة إلى تناول البروتين بشكل أكثر في عدم تناول البروتين بشكل كاف يؤثر بشكل سلبي على الجسم ويظهر بعض المشكلات الصحية.



جوع مستمر

‏فكما جاء في موقع "هيلث"، فهناك بعض العلامات التي تظهر على الجسم لتنذرنا بحاجة الجسم إلى البروتين، والتي يتمثل أهمها في الشعور المستمر بالجوع، فالبعض يشعر أحيانا أنه بالرغم من تناول الطعام، إلا أنه يشعر بالجوع بشكل مستمر ولا يشعر بالشبع، بالرغم من تناول كمية كبيرة من الطعام، وهي أبرز العلامات التي تنذر بحاجة الجسم لتناول البروتين.

‏وكما جاء في الموقع فإن هناك بعض العلامات الأخرى التي تظهر على الجسم تنذر بحاجته إلى البروتين، ومنها عدم الشعور بالطاقة والإحساس بكسل والخمول، بالرغم من تناول الأطعمة، فهذا ينذر بأن الجسم يحتاج إلى البروتين لتوليد الطاقة، وليس مجرد تناول أطعمه عادية.

‏ومن ضمن العلامات الأخرى التي تظهر على الجسم وتشير إلى نقص البروتين في الجسم هو عدم القدرة على فقدان الوزن، بالرغم من اتباع نظام غذائي صحي، فإن تناول البروتين يساعد في تكوين الكتلة العضلية وتقليل الدهون داخل الجسم ونقص البروتين في الجسم يتسبب فيه اكتساب مزيد من الوزن حتى مع تناول الطعام بكميات قليلة، كما أن نقص البروتين في الجسم يتسبب في ضعف المناعة فعند التعرض للإصابة بنزل البرد بشكل مستمر فهذا يشير إلى نقص البروتين في الجسم.