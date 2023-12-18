الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

غدًا.. افتتاح معرض للفنانة نرمين المصري بقاعة الباب

الفنانة نرمين المصري
الفنانة نرمين المصري

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة؛ يفتتح الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، في السابعة مساء غد الثلاثاء 19 ديسمبر الجاري، معرضا للفنانة الدكتورة نرمين المصري تستضيفه قاعة الباب – سليم بساحة دار الأوبرا المصرية، على أن يستمر حتى يوم 30 من الشهر ذاته، ويفتتح أبوابه يوميا من 9 صباحا حتى 9 مساء عدا يوم الجمعة.

وتعرض الفنانة 31 لوحة أغلبها في مجال الموازييك الذي تعرف من خلاله تجربتها الفنية بجانب لوحات في مجالي التصوير والرسم.

وصرح الدكتور وليد قانوش: بأن فن الموزاييك (الفسيفساء) مجال عريق يعرفه الجمهور بسماته ووظائفه التي اعتادوا عليها، لذا فهو بالنسبة للمبدع مغامرة تستدعي البحث والتأمل وهذا يحيلنا إلى الفنانة نرمين المصري وحرصها الدفين على التجدد دومًا في أعمالها وخاماتها وتقنياتها فالمساحة الفسيفسائية عندها مجال شاسع للجمال والتلوين والإبتكار، تحاول وتحاور ذاتها وفق روح تجريدية فيها حرفية عالية.

وأضاف "قانوش": أعمال نرمين المصري تعكس قدرات فنية في التعاطي الإبداعي مع الموزاييك لتقديم لوحات تجسد بعض الرؤى الفنية التي استلهمت صورها من الطبيعة وبعض معانيها الروحية وظواهرها الكونية المحسوسة في علاقات فنية ومعالجات تشكيلية مرئية، وصياغتها وفق تراكيب استدعت خلالها مفاهيم التكرار والـتقابل والتفتت والإختراق، كلها تتقابل في ديناميكية من حيث الشكل والمضمون في مسحة فنية فيها الحركة بالألوان واستلهام أساليب فنية أكثر حداثة.

تعليق الأنشطة الفنية 3 أيام حدادًا على رحيل أمير الكويت

وكانت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قد أعلنت تعليق الأنشطة والفعاليات الفنية، بالمواقع الثقافية التابعة للوزارة، بأنحاء الجمهورية، لمدة ثلاثة أيام، وذلك تفعيلًا لإعلان جمهورية مصر العربية، حالة الحداد العام، لرحيل سمو الشيخ، نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، الذي وافته المنية السبت الماضي.

ونعت وزيرة الثقافة، فقيد الأمتين العربية والإسلامية، راجية من الله أن يتغمده برحمته، ويُلهم شعب الكويت الصبر والسلوان.

الدكتور وليد قانوش قطاع الفنون التشكيلية الأوبرا دار الأوبرا المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة مجال الموازييك

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