أستاذ علوم سياسية: مصر أقنعت المفاوض الأمريكي بخطورة تهجير الفلسطينيين

قال أشرف سنجر، أستاذ العلوم السياسية، إن الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية ووقف التهجير من غزة والضفة الغربية كبير، مؤكدًا أن الدولة المصرية تتبع استراتيجية عملية على الأرض بالتزامن مع تحركها في العالم الخارجي.

وأضاف “سنجر”، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترانيوز"، أن مصر لعبت دورا كبيرا ومهما في إدخال المساعدات الإنسانية والطبية والمعيشية إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح البري، والضغط كذلك لفتح معبر كرم أبو سالم، من خلال الضغط على الجانب الإسرائيلي والجانب الأمريكي.

أستاذ العلاقات السياسية يتحدث عن جهود مصر لدعم القضية الفلسطينية

وأوضح أستاذ العلاقات السياسية، أن القاهرة تمكنت من إقناع المفاوض الأمريكي والإدارة الأمريكية بأن تهجير الفلسطينيين من غزة يعني عدم استقرار المنطقة، مشيدا بالدور المصري في تفعيل الهدنة الأولى.