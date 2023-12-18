الأهلى يسعى للفوز على فلومينينسى والصعود لنهائى المونديال لأول مرة فى تاريخه

ينتظر الفريق الأول بنادي الأهلي موعدًا في نصف النهائي مع فلومينينسي البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس عندما تشير عقارب الساعة إلى الثامنة مساء اليوم الإثنين على ملعب الجوهرة المشعة في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وتأهل المارد الأحمر لنصف نهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز على اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث يطمح جمهور القلعة الحمراء في تخطي عقبة بطل البرازيل والوصول إلى النهائي لأول مرة فى تاريخ مشاركات المارد الأحمر.

وكان الأهلي تأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية للمرة الرابعة على التوالي والسادسة في تاريخه خلال المشاركة التاسعة للشياطين الحمر فى الحدث العالمى.

ويأتي الأهلي في المركز الثاني ضمن ترتيب الأندية الأكثر مشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، خلف أوكلاند سيتي النيوزيلاندي المتصدر بـ10 مشاركات، بينما يشارك فلومينينسي البرازيلي في بطولة كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخه بعد التتويج بلقب كوبا ليبرتادوريس على حساب بوكا جونيورز الأرجنتيني.

وعقد السويسري مارسيل كولر، المديرالفني، جلسة مع لاعبي الفريق قبل ساعات من مواجهة بطل البرازيل، أكد لهم أن العالم كله ينتظر استمرار انتصاراتنا بعد تخطي اتحاد جدة بنجومه على ملعبه ووسط جماهيره.

وأكد "كولر"، خلال تعليماته عندما أمنا كلاعبين وجهاز فنى بقدراتنا استطعنا الفوز على منافس عنيد، ولابد من استمرار تلك الروح أمام بطل البرازيل، وهو فريق صعب وليس بالصيد السهل مثلما يتحدث البعض.

وشدد المدير الفني على اللاعبين أنهم لم يصعدوا للمباراة النهائية قبل تخطى مباراة اليوم، وعلينا احترام المنافس والتعامل معه بنفس الالتزام بالتعليمات في لقاء اتحاد جدة.

وأنهي "كولر" حديثه قائلا أنتم نفس اللاعبين ولم يتغير شىء يمكن أن نبدل فرح الجماهير إلى غضب وانتقادات في حالة التخلي عن نفس الروح التي ظهرنا عليها في اللقاء الأخير.