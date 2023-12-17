الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلي في المونديال| ربيعة: طموحاتنا كبيرة أمام فلومينينسي.. وننتظر دعم الجماهير

رامي ربيعة
رامي ربيعة

قال رامي ربيعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن طموحات لاعبي الفريق كبيرة في ‏النسخة الحالية لبطولة كأس العالم للأندية المقامة بالسعودية، وإن هناك حالة من التركيز ‏للوصول إلى مركز جديد يضاف لتاريخ النادي وللجيل الحالي من اللاعبين.‏

وأضاف ربيعة: لاعبو الأهلي بذلوا مجهودًا كبيرًا خلال مباراة اتحاد جدة في ربع نهائي ‏البطولة التي أصبحت من الماضي وتم طي صفحتها، وبدأ الأهلي التركيز على مواجهة ‏فلومينينسي البرازيلي التي تقام مساء غد في نصف نهائي مونديال الأندية.‏

وأشار مدافع الفريق إلى أن لاعبي الأهلي سبق لهم الوصول إلى نصف النهائي في كأس ‏العالم للأندية، وأن جميع اللاعبين أكدوا ضرورة طي صفحة اتحاد جدة والتركيز في ‏مباراة فلومينينسي.‏

واختتم رامي ربيعة تصريحاته بالتأكيد أن جماهير الأهلي دائمًا تساند الفريق، وننتظر دعمهم بكثافة في مدرجات الجوهرة المشعة، حيث يعد دافعًا قويًّا للاعبين وحافزًا لهم لتحقيق الفوز ومواصلة ‏إسعادهم.‏

اقرأ أيضا.. بعثة الأهلى تشكر الأشقاء فى المملكة على الحفاوة والمساندة

بعثة الأهلي تشكر الأشقاء في المملكة على الحفاوة والمساندة.. وتشيد بالروح الرياضية بين الجماهير المصرية والسعودية

عبرت بعثة النادي الأهلي المشاركة في كأس العالم للأندية، التي تجري فاعلياتها بالمملكة العربية السعودية عن خالص شكرها للأشقاء بالمملكة، لما لاقته من حفاوة في الاستقبال وكرم الضيافة ودعم لا محدود لفريق الأهلي الذي يلعب في بلده الثاني، والتي أسعدت كل العرب بالتنظيم الرائع لمونديال الأندية.

وأشادت البعثة بالأجواء الطيبة وروح الأخوة التي جرت فيها المباراة الأولى بين النادي الأهلي وشقيقه اتحاد جدة، وكذلك التناغم الذي تواجد في ملعب المباراة بين جماهير ولاعبي الفريقين والأجهزة الفنية والإدارية، بما يعكس 
العلاقات التاريخية التي تربط بين الشعبين المصري والسعودي.

وأكدت البعثة على ثقتها الكاملة بأن الجماهير السعودية الشقيقة سوف تساند فريق الأهلي يدًا بيد مع الجماهير المصرية التي استحقت شكر وتحية بعثة الأهلي على حضورها المكثف ومساندتها الدائمة، والتزامها الثابت بالروح الرياضية وبكل ما يتفق مع شروط السلامة ولوائح الاتحادات القارية، والتركيز الكامل على دعم ومؤازرة فريقها لتحقيق الهدف المنشود.

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