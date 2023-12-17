احتفالاً باليوم العالمي لحقوق الإنسان: زيارة استثنائية لنزلاء مراكز التأهيل

تقرر منح جميع النزلاء زيارة إستثنائية خلال الفترة من 18/12/2023 حتى 28/12/2023 على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة للنزلاء، بمناسبة الاحتفال بـ"اليوم العالمى لحقوق الإنسان".

وحرصًا من وزارة الداخلية على تقديم أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإتاحة الفرصة للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.