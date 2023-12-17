بعد تقديمه العزاء بالشيخ نواف الأحمد.. الرئيس السيسى يغادر قصر بيان بالكويت

غادر الرئيس عبدالفتاح السيسي، والوفد رفيع المستوى المرافق له، قصر بيان بالكويت، بعد تقديمهم واجب العزاء في الشيخ نواف الأحمد جابر الصباح، أمير الكويت والذي رحل عن عالمنا أمس السبت وتم تشييع جثمانه اليوم من مسجد بلال بن رباح بالكويت، وفقًا للقاهرة الإخبارية.

وحرص الرئيس السيسي على تقديم العزاء للعائلة المالكة، كما جمعه لقاء شخصي بالأمير مشعل الأحمد جابر الصباح، أمير الكويت الجديد خلال العزاء.

إعلان الحداد بالكويت

وأعلن الحداد في الكويت وتنكيس الأعلام لمدة 40 يومًا وتعطيل الدوائر الحكومية لمدة 3 أيام، كما أعلن عدد من الدول الحداد لمدة 3 أيام ومنها مصر.