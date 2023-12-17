الإثنين 18 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزير الأثار الأسبق يحاضر في ندوة تثقيفية لطلاب قنا

ممدوح الدماطى وزير
ممدوح الدماطى وزير الآثار الأسبق

شهد د.محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، الأحد، ندوة تثقيفية نظمتها مدرسة سيدى عبدالرحيم الإعدادية بنين بعنوان (صفحات من الحضارة المصرية القديمة) حاضر فيها د.ممدوح الدماطى وزير الآثار الأسبق وأستاذ الآثار بجامعة عين شمس.

تناولت الندوة نشأة وتطور الحضارة المصرية القديمة دور الشخصية المصرية الفريدة التي استطاعت أن تسخر وتستغل الإمكانيات الطبيعية التي منحها الله لها لترتقي أعلى مراتب الرفعة والازدهار لتأخذ مكانتها الريادية بين حضارات العالم القديم تنير لها طريقها نحو الرقي والتقدم لتنعم شعوبها حتى يومنا هذا بما حققته وأنجزته تلك الحضارة.

قال د.ممدوح الدماطى، وزير الآثار الأسبق الفنون المصرية القديمة إن الفراعنة كانوا متفوقين فى الطب، وأنهم أول من عرفوا علم التخدير وهم أيضًا، أول من صنعوا الخيوط الطبية والعقاقير، وأننا لم نصل إلى ما وصل إليه الفراعنة من تقدم وعلم، فالحضارة المصرية القديمة علمت العالم الحضارة والقانون والطب والدين والعمارة والهندسة.

واستعرض العديد من الرياضات المختلفة التى كان يمارسونها فى العصور القديمة مثل رياضة الوثب وتعليم الرمايا والجماز وأيضا فن التحنيط والعالم الآخر

وأضاف د.محمد السيد أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بتلك الندوات العلمية والتثقيفية والتي لها دور بارز وفعال في صقل الطلاب بالمعلومات التي يحتاجونها لمعرفة تاريخ الحضارة المصرية القديمة موجهًا شكره إلى أسرة وادارة المدرسة على تنظيم تلك الندوة التثقيفية حيث لا بد لجميع الطلاب والنشء أن يعرفوا قيمة بلدهم، مشيدا بالأنشطة الطلابية المختلفةالتى تنفذ داخل المدرسة.

فى الختام تم إتاحة الفرصة للطلاب والمعلمين لطرح أسئلة متنوعة وتقديم إجابات شافية وكافية عنها من قبل وزير الآثار الأسبق.

قنا تعليم قنا أخبار قنا محافظ قنا محافظة قنا

مواد متعلقة

قنا تشارك بمعرض "فوود أفريكا" للصناعات الغذائية في دورته الثامنة

نائب محافظ قنا: حصر المساحات المزروعة بمحصول القمح بنطاق المحافظة

الصعايدة في لجان الانتخابات الرئاسية بقنا: بالروح بالدم نفديك يا سيسي

انتظام العملية الانتخابية في اليوم الثالث بقنا

رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون سابقًا يُدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة بقنا

انتظام العمل بجميع لجان الانتخابات الرئاسية بمحافظة قنا

الأكثر قراءة

زيادة الحد الأدنى للمعاشات.. رئيس هيئة التأمين الاجتماعى يوضح التفاصيل

القبض على المتهم بتهديد شقيقة نيرة أشرف بالقتل في الهرم (فيديوجراف)

تأكيدا لـ الدستور.. "الملا" يصدر حركة تنقلات وتكليفات جديدة لرؤساء شركات البترول

هل تزيد المعاشات بداية من يناير 2024؟.. التأمين الاجتماعي يكشف مفاجأة على الهواء

أشرف عبدالغفور فى حوار لم يُنشر من قبل: المتطرفون منعوا خروج مسرحية «ثأر الله» للنور وهددوا بحرق مسرح العتبة

الزراعة: حملات تفتيشية على مفارش البصل والكشف عن مئات الآلاف من الأطنان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: الملك عبدالله يحشد التأييد الدولى لوقف العدوان على غزة

وائل لطفي

القبض على جمر العروبة

ماجد حبته

اختطاف قنصل بريطانى!

محمود خليل

يا متخلف!

أحمد بهاء الدين شعبان

7 أكتوبر 2023.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة «1»

مؤمن المحمدي

الفرنساويين جم مصر 1798 مشيوا 1801 بس تفتكر مشيوا؟

د.كريمة الحفناوى

تضامنًا مع الشعب الفلسطينى وانتصارًا لمقاومته العظيمة

لواء.حمدى البطران

حتمية التغيير

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهة البحر الأحمر.. هل تتحرك الولايات المتحدة وإسرائيل ضد الحوثيين؟

36 شهيدًا فى قصف إسرائيلى على جباليا ومخيم دير البلح

4 شهداء فى عدوان الاحتلال الإسرائيلى المتواصل على مخيم نور شمس