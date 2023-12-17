الأحد 17 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مصطفى محمد يشارك في خسارة نانت أمام بريست في الدوري الفرنسي

مصطفى محمد
مصطفى محمد

تغلب فريق بريست على مضيفه نانت، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، على ملعب (ملعب لا بوجوار) في إطار الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الفرنسي.

افتتح هوجو ماجنيتي، التسجيل لبريست في الدقيقة 49، ثم أضاف البنيني ستيف مونيه، الهدف الثاني في الدققة 57 من عمر اللقاء.

وشهدت المباراة، مشاركة النجم المصري مصطفى محمد، مع فريقه نانت، طوال اللقاء، حيث أهدر فرصتين سانحتين للتسجيل خلال الشوطين.

وألغى الحكم، هدفًا لنانت في الدقيقة 90+4، بعد الرجوع لتقنية الفيديو، بعد وجود تدخل من مصطفى محمد على أحد لاعبي بريست.

وبتلك النتيجة، رفع بريست رصيده إلى 28 نقطة، في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد نانت، عند 18 نقطة في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي.

بريست نانت الدوري الفرنسي مصطفى محمد هوجو ماجنيتي ستيف مونيه

مواد متعلقة

ميلان يفوز على مونزا بثلاثية في الدوري الإيطالي

كولر يحدد نقاط القوة والضعف لفلومينينسى فى جلسته مع لاعبى الأهلى

الأكثر قراءة

ضعف عدد القتلى فى عدوان 2014.. إسرائيل تتكبد خسائر هائلة فى حربها على غزة

التحريات تفجر مفاجأة فى العثور على جثتى أم وابنها بالطالبية

كينو: الأهلي فريق صعب ولاعبوه لا يستسلمون.. وكنت سعيد في مصر

أسعار الخضروات اليوم الأحد لدى التجار في سوق العبور للجملة

"فيديو إنستجرام السبب".. اعترافات المتهم بطعن كلب بسلاح أبيض بالمقطم

طرح كراسات شروط حجز شقق الإسكان المتميز اليوم.. الأماكن والمساحات وأنظمة السداد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الفرنساويين جم مصر 1798 مشيوا 1801 بس تفتكر مشيوا؟

د.كريمة الحفناوى

تضامنًا مع الشعب الفلسطينى وانتصارًا لمقاومته العظيمة

لواء.حمدى البطران

حتمية التغيير

أحمد الصغير

إنها مصرُ.. وإنهم المصريون!

حسين دعسة

مجزرة بدم بارد ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلى فى مستشفى كمال عدوان

محاسن السنوسي

ماذا بعد الانتخابات؟!

د.أحمد الخميسى

الغرب الذى نكره.. الغرب الذى نحب

محمد الفايدي

إدارة التخلف وتهميش التنمية

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهة البحر الأحمر.. هل تتحرك الولايات المتحدة وإسرائيل ضد الحوثيين؟

36 شهيدًا فى قصف إسرائيلى على جباليا ومخيم دير البلح

4 شهداء فى عدوان الاحتلال الإسرائيلى المتواصل على مخيم نور شمس