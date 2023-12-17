مصطفى محمد يشارك في خسارة نانت أمام بريست في الدوري الفرنسي

تغلب فريق بريست على مضيفه نانت، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، على ملعب (ملعب لا بوجوار) في إطار الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الفرنسي.

افتتح هوجو ماجنيتي، التسجيل لبريست في الدقيقة 49، ثم أضاف البنيني ستيف مونيه، الهدف الثاني في الدققة 57 من عمر اللقاء.

وشهدت المباراة، مشاركة النجم المصري مصطفى محمد، مع فريقه نانت، طوال اللقاء، حيث أهدر فرصتين سانحتين للتسجيل خلال الشوطين.

وألغى الحكم، هدفًا لنانت في الدقيقة 90+4، بعد الرجوع لتقنية الفيديو، بعد وجود تدخل من مصطفى محمد على أحد لاعبي بريست.

وبتلك النتيجة، رفع بريست رصيده إلى 28 نقطة، في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد نانت، عند 18 نقطة في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي.