الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"أبهرني جدا".. إلهام شاهين تهنئ بطل فيلم LOU البلجيكي

إلهام شاهين
إلهام شاهين

حرصت الفنانة إلهام شاهين على تهنئة بطل فيلم lou البلجيكي بفوزه بجائزة أفضل فيلم في مهرجان الأمل السينمائى الدولى بموناكو.

وشاركت إلهام صورة لها برفقة بطل العمل عبر انستجرام، مصحوبة بتعليق قالت فيه:“بطل فيلم lou البلجيكي الذى حصل على جائزة أفضل فيلم فى مهرجان الأمل السينمائى الدولى بموناكو”.

أضافت: “lou من ذوى الاحتياجات الخاصة، فاقد البصر ومريض توحد، لكنه موهوب فى التمثيل والغناء والعزف على البيانو، أبهرنى وأحببته جدا، مبروك”.

وأعلن المخرج  فادي اللوند رئيس مهرجان الأمل في الاتحاد الأوروبي تفاصيل الدورة الثالثة  لمهرجان الأمل السينمائي التي انطلقت فعالياتها في موناكو ومونت كارلو في الفترة من 14الي 18 ديسمبر الجاري.

وأهديت الدورة لاسم الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد تقديرا لمشوارها الفني الحافل ولدورها المتمير في فيلم توت توت والذي قدمت فيه قضية من قضايا اصحاب الهمم  ذلك هو رسالة المهرجان وهدفه.

وتم تكريم الفنانة الهام شاهين تكريم خاص عن دعمها لذوي الاحتياجات الخاصة في فيلم" خالي من الكوليسترول"، ويذكر أن دورة العام الماضي بالمهرجان كانت باسم الفنان الكبير يحيى الفخراني وكرمت فيها ليلي علوي واحمد بدير.

وحرصت إلهام شاهين على تهنئة بطل فيلم lou البلجيكي، بفوزه بجائزة أفضل فيلم في مهرجان الأمل السينمائى الدولى بموناكو.

وشاركت “الهام” صورة لها برفقة بطل العمل، عبر انستجرام، وعلقت قائلة: "بطل فيلم lou البلجيكي الذى حصل على جائزة أفضل فيلم فى مهرجان الأمل السينمائى الدولى بموناكو”.

أضافت: “lou من ذوى الاحتياجات الخاصه، فاقد البصر ومريض توحد، ولكنه موهوب فى التمثيل والغناء والعزف على البيانو، أبهرنى وأحببته جدا، مبروك”.

إلهام شاهين فيلم lou البلجيكي البلجيكي مهرجان مهرجان الامل السينمائي موناكو

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