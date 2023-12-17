محافظ الشرقية يوجه بسرعة إنهاء أعمال إنشاء مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مركز الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة والجاري انشاؤه بمقر ديوان عام المحافظة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء شبكة للطوارئ والسلامة العامة موحدة ومؤمنة لتأمين المرافق الحيوية بالمحافظات وذلك لدفع عجلة العمل به والوقوف على أي معوقات تواجه أعمال التنفيذ والعمل على تذليلها فورًا في حضور المهندس محمد الصافي، سكرتير عام المحافظة.

وأكد محافظ الشرقية، أهمية انشاء مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام وذلك للحفاظ على خصوصية البيانات والاتصالات القائمة بين الجهات الإدارية وأجهزة الدولة باستخدام شبكة لاسلكية متطورة لتحقيق السيطرة الكاملة على المعلومات والتعاون الدائم بين كل الجهات المعنية لتوفير خدمات الطوارئ وتأمين المرافق الهامة وإدارة كافة المخاطر لضمان التعامل اللحظي معها حفاظا على مقدرات ومكتسبات الدولة والمال العام.

تنفيذ الأعمال النهائية بالمركز

وكلف المحافظ السكرتير العام بمتابعة تنفيذ الأعمال النهائية الجارية بالمركز وتذليل أي عقبات أمام الشركة المنفذة لسرعة الانتهاء منه في أسرع وقت لافتتاحه والمساهمة في دعم خطط الدولة في مجالات التأمين المختلفة ودعم جهـود التنمية بالحفاظ على الممتلكات العامة والخاصـة وأرواح المواطنين.

من جهته، أكد المهندس محمد الصافي، السكرتير العام للمحافظة أن المركز سيتم تجهيزه بأحـدث الوسائل التكنولوجيـة الحديثـة للحفاظ على خصوصية بيانات الدولة وتقليص زمـن الاسـتجابة للأحـداث الطارئة وسرعة التعامل مع الحـوادث والكوارث من خلال منظومـة واحـدة تشارك فيها جميع الوزارات والمحافظات والهيئات.

وتابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع العميد محمود متولي، مدير إدارة الأملاك بالديوان العام، آخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، مشددًا علي رؤساء المراكز والمدن بضرورة تشجيع المواطنين على المضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة الدولة والتيسير عليهم لتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون مؤكدًا أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها والتيسير على المواطنين من واضعي اليد بنطاق المحافظة.