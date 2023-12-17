الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الذرة بـ12300 والصويا بـ28000 جنيه للطن.. أسعار الأعلاف فى الأسواق اليوم

الاعلاف
الاعلاف

شهدت أسعار الذرة وفول الصويا استقرارًا في الأسواق، حيث سجل سعر طن الذرة "أرجنينى": 13600 جنيه فيما سجل سعر طن الذرة "برازيلى": 13600 جنيه، وسجل سعر طن الذرة "أوكرانى": 12200 جنيه، في حين سجل سعر طن الذرة "تركى": 12300 جنيه.

أسعار الذرة

وبلغ سعر طن سعر إردب الذرة الرفيعة "محلى" "حورس": 2400 جنيه، وبلغ سعر إردب الذرة الشامية: 2000 جنيه، في حين بلغ كورن فلاك "ذرة أرجنتينى" 14400 جنيه، بينما بلغ بذرة الصويا SB مستورد: 40000 جنيه، وبلغ سعر كسب صويا محلى 44%: 30000 جنيه، بينما بلغ كسب صويا 46% محلى: 31500 جنيه، وبلغ كسب صويا مستورد: 31500 جنيه.

أسعار الصويا 
وسجل سعر طن صويا فول فات مستورد: 37600 جنيه "أرضه"، فيما سجل صويا فول فات "محلى": 36800 جنيه "أرضه" وسجل سعر صويا هاى فات 43% مستورد: 29000 جنيه "أرضه"، وسجل سعر طن صويا هاى فات 43% محلي: 28000 جنيه "أرضه".

وبلغ سعر طن كسب عباد 36%: 19500 جنيه، وبلغ سعر جيلوتين مستورد: 45000 جنيه، كما بلغ سعر سعر طن ردة بران محلى: 11200 جنيه، وبلغ سعر جيلوتين محلى: 42500 جنيه، كما بلغ سعر طن النخالة الخشنة: 8950 جنيهًا (الشيكارة زنة 40 كيلو موحد، وسجل سعر حمل تبن القمح 300 جنيه.

وسجل طن أعلاف بادى 22400 جنيه، كما سجل طن العلف نامى 22200 جنيه للطن، فى حين سجل طن العلف ناهى 22100 جنيه للطن، كما سجل طن العلف بادى نامى بـ21500 جنيه للطن وسجل طن العلف بياض بـ20200 جنيه.، كما سجل طن العلف بياض 17% بـ20000 جنيه، وسجل سعر طن بياض 16%بـ19000 جنيه للطن، وسجل سعر طن علف بياض 14%بـ18000 جنيه.

الذرة ب12300 والصويا ب28000 جنيه للطن أسعار الأعلاف

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